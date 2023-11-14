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德國記者貼出2張超商寫實照 笑稱「咖啡沒咖啡因」…網曝背後暖心故事

聯合新聞網／ 綜合報導
超商示意圖。 圖／聯合報系資料照片
超商示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台灣超商不只販售各類商品，還提供許多服務，讓民眾的生活不能沒有它。一名派駐台灣的德國記者，日前在社群媒體發布了兩張於台灣超商拍攝的照片，寫道「台灣超商販售的咖啡應該是沒有咖啡因」，引發台灣網友熱烈討論。

目前旅居台灣的德國籍記者Klaus Bardenhagen在社群X（前Twitter）推文，寫下「我不知道7-11超商的咖啡放了什麼成份，但我相信絕對不可能放咖啡因」。從他貼出的照片可以看到，有民眾踏進超商消費後就趴在桌子上睡著，其中一名男子還擺了一罐已開封的罐裝咖啡。

該則貼文被轉發到臉書社團「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」後，不少台灣網友表示「我個人經驗看過比較多的都是辛苦的勞工（苦力活），中午沒有地方休息因此來便利商店用餐順便午睡」、「真的是沒地方休息時的救贖」、「7-11若在學校周邊，有可能就是等接小孩的家長或等家長的小孩吧？」、「當初我沒地方睡午覺，就去小7買中餐順便睡個覺，時間到再回去上班」。

有人分享暖心故事，「其實還看過深夜疑似家暴問題，回不了家暫時躲在7-11的，也碰過忘記帶鑰匙只好窩在便利商店等上班的捷運夜班人員。燈火通明下，24小時便利商店某方面來說也是給了個簡單庇護所」、「超商是社會安全網的重要關鍵之一，若哪天我環島，很大機率會在超商休息」、「台灣便利商店對某些人來說是安心的所在，前幾年我常工作到半夜去7-11買個東西提神，還會遇到未成年的孩子，可能家裡沒溫暖，半夜溜出來窩在便利商店，偶爾還幫大夜班的哥哥理貨」。

有人認為，該名德國記者應該只是提出一個幽默問題，沒想到台灣人的回答很認真也很溫馨，「可能德國很難看到這種場景？」、「國外不是很難看到，是根本不存在，店員不允許，他人也不允許」、「歐洲扒手小偷多，大概很羨慕台灣的治安比歐洲好太多，人民可以安心在7-11小睡一下」。

德國 超商 7-11 咖啡 X

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