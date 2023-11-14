真正佛心！「絕不漲價」日本餐廳台灣吃得到 前員工掛保證：食材真的好

物價高漲，餐飲開支大增尤其讓民眾有感，卻有一家日本餐廳靠著降價70%的策略在市場殺出一片天，且秉持著「便宜且絕不漲價」的原則，其培養出的廣大死忠粉絲甚至希望餐廳不要硬撐，該漲就漲。這家餐廳就是在亞洲擁有逾1500分店，台灣也開設了21家的薩莉亞。

一名網友在PTT發文，他看了YouTuber「叉雞」介紹薩莉亞，才知道這是一家日本良心企業，在這個物價高漲的年代，堅守不漲價的信念。他想支持店家，因此查了台灣分店，發現義大利麵居然比學生餐廳還便宜，決定要衝去消費。

根據薩莉亞官網介紹，該餐廳「多選用道地的歐洲食材」，以平價料理傳達義大利豐富的飲食文化，且不收10%服務費。在菜單上，主食類的最低價皆為100元上下，包括6吋披薩70元、8吋披薩110元、燉飯90元、義大利麵100元，喝到飽的飲料吧只要50元，甜點50元左右，甚至單點一杯紅酒或白酒也只要55元，價格十分親民。

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網友們對薩莉亞掀起熱烈討論，但出現兩極評價，一派認為薩莉亞確實物超所值，「午餐時間去吃120解決」、「光點飲料吧就飽了啊」、「有漲，但是還是不錯」、「沒錢帶女生吃薩利亞女生也不會嫌」、「看菜單那種價格，只要吃不死人都該值五星好評了」、「這家真的算便宜，第一次吃嚇一跳，份量不到非常多，但一個女生可以吃得飽，推佛卡夏麵包」、「他就是平價的家庭餐廳，吃的時候也沒什麼壓力，很適合年輕族群去聚餐，點餐的時候都可以分開單點，大家彼此壓力就不會很大」。

一派則舉出不滿意之處，「不好吃，去一次就不想再去」、「義大利麵沒什麼味道不行，披薩當零食吃還可以」、「人力成本壓到極致的餐廳」、「就不好吃，份量少，裡面一堆K書的」、「台灣把一些便宜好吃的餐點都取消了，變相漲價，焗烤也很水，鐵盤類還可以」。

另外值得一提的是，在該影片下方有幾位前員工也跳出來肯定前東家，「薩莉亞的食材真的不是開玩笑的好，基本上全部原型食材都有嚴格標準，包裝食材也都是有品牌的」、「會難吃的話，就是因為廚房sop化，所以每個人含pt都有可能料理到，難吃是因為有些人做得難吃」、「小弟在日本薩莉亞打工了快兩年，回想當年薩莉亞的工作真的算很輕鬆，餐食方面也是相比其他地方好不少」、「東西就是普通，但不會難吃啦，而且薪水也不錯，當然因為客流量很累，但沒有被壓榨過」。

薩莉亞只要點50元的飲料吧，就能免費暢飲無酒精飲料。 圖／擷自薩莉亞臉書粉專