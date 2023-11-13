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熱炒店收700元服務費！他不滿「明明都自助」拒付 友人尷尬：很丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
網友不滿在熱炒店用餐，明明店內大多採自助式，卻要收10％服務費。示意圖／ingimage
網友不滿在熱炒店用餐，明明店內大多採自助式，卻要收10％服務費。示意圖／ingimage

沒有服務還要服務費！一名網友不滿在熱炒店用餐，明明店內大多採自助式，卻要收10％服務費，導致他與朋友消費7千多，服務費就高達700多元，也因為他拒絕付這10％費用，友人覺得丟臉，兩人發生爭執。貼文曝光後，引發網上熱議。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文指出，朋友找他到海產熱炒店聚餐，店內餐具、酒類飲料、白飯甚至連冰塊都是客人自取，服務生就只有上菜、收桌而已，沒想到最後買單時，「店家然無恥收10％服務費，我們消費7千多，10％就要多700多，根本不合理！」因為餐廳是朋友找的，他如果提早知道會拒絕去消費。

也因為原PO當下拒絕付這10％服務費，和朋友發生爭執，對方認為自己不給他面子，在外面跟店家計較這種小錢很丟臉，還說服務生也有端菜、清潔環境。但原PO認為，他們也有付餐飲費，而服務生領薪水做份內工作，哪裡有問題了，「為什麼要這樣慣那些無恥的店家呢？」

原PO也直呼：「最後我堅持不付10％，只付餐飲費，就算朋友從此不與我聯絡也沒關係，這是原則問題，現在想到還是很氣，你要當盤子可以但別拖我下水！」

對此，網友紛紛表示，「你的原則就很有問題，既然很計較10％，去哪吃為什麼不先問」、「就是有你這種人，送餐、上菜、收桌、洗碗不是服務？櫃檯收銀賣笑不是服務？」、「服務費真的不合理，但既然AA了還是乖乖出錢吧」、「現在餐飲業不好賺，其實1成服務費都是要拿來繳納給政府的」、「台灣服務費根本就是笑話，員工有收到嗎」。

不過也有網友認為，收費確實不合理，「如果要花7千多，我會選擇去飯店」、「我也認同，不合理」、「熱炒店是在收三X服務費啊」、「我也覺得都自助的，沒道理要給服務費，幫客人端菜、環境清潔這是基本吧」。

餐飲業 熱炒店 服務費

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