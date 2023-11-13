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超擋路！ 女乘客搭台鐵「自備這東西」 最高恐罰7500元

聯合新聞網／ 綜合報導
網友捕捉到台鐵一名女子「自備1東西」，讓他怒批：「火車不是你家餒」。圖擷自Dcard
網友捕捉到台鐵一名女子「自備1東西」，讓他怒批：「火車不是你家餒」。圖擷自Dcard

台鐵尖峰時刻常常一位難求，近日有網友拍下區間車這畫面，一名女乘客疑似因找不到位子，便拿出摺疊椅大喇喇地坐上，絲毫不在意他人眼光。照片曝光後，底下網友也直呼：「可以通報車長，這種人超級討厭」。

原PO在Dcard貼出這張照片，可以看到該名穿著紫色衣服的女子，不僅坐在摺疊椅上，地上還放著兩大袋物品。發文者短短一句：「請不要擋路，火車不是你家餒」就能感受到他的怒火。

女乘客坐在摺疊椅上，私毫不在乎他人眼光。圖擷自Dcard
女乘客坐在摺疊椅上，私毫不在乎他人眼光。圖擷自Dcard

事實上，過去就曾有乘客自備摺疊椅搭台鐵的案例，台鐵也表示，任何列車都不允許乘客有這樣的行為，屢勸不聽會交由鐵路警察，依《鐵路法》第71條，最高可罰7,500元。

不只台鐵，台北捷運依照旅客須知第8條第3款，板凳可以作為行李攜帶，但如果使用，一樣先勸導，屢勸不聽就可以拒絕運送。呼籲民眾千萬不要圖一時方便，不僅失了素質，還可能吃上罰單。

Dcard 台鐵 火車

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