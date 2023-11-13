聽新聞
test
0:00 / 0:00
超擋路！ 女乘客搭台鐵「自備這東西」 最高恐罰7500元
台鐵尖峰時刻常常一位難求，近日有網友拍下區間車這畫面，一名女乘客疑似因找不到位子，便拿出摺疊椅大喇喇地坐上，絲毫不在意他人眼光。照片曝光後，底下網友也直呼：「可以通報車長，這種人超級討厭」。
原PO在Dcard貼出這張照片，可以看到該名穿著紫色衣服的女子，不僅坐在摺疊椅上，地上還放著兩大袋物品。發文者短短一句：「請不要擋路，火車不是你家餒」就能感受到他的怒火。
事實上，過去就曾有乘客自備摺疊椅搭台鐵的案例，台鐵也表示，任何列車都不允許乘客有這樣的行為，屢勸不聽會交由鐵路警察，依《鐵路法》第71條，最高可罰7,500元。
不只台鐵，台北捷運依照旅客須知第8條第3款，板凳可以作為行李攜帶，但如果使用，一樣先勸導，屢勸不聽就可以拒絕運送。呼籲民眾千萬不要圖一時方便，不僅失了素質，還可能吃上罰單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言