公務員不再吃香？報考人數大減 網揭4真相：鐵飯碗變生鏽碗

過去公務員被稱為「鐵飯碗」，工作穩定之外，擁有固定調薪和各類補助福利。然而根據考試院統計，自2012年至2022年十年間，公務人員報考人數減幅超過五成，大減56%。一名網友好奇詢問背後原因，引發眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，他從新聞上得知號稱鐵飯碗的公務員，報考人員竟然大減，讓他感到十分驚訝。他回憶以前有許多年輕人為了考公務員，還會去補習、重考好幾年，競爭非常激烈，不禁感嘆現在「風光不再」，並詢問網友「為什麼年輕人不想考公務員？」

文章一出引發熱議，不少網友指出最關鍵原因為「薪水太低」，更笑稱「去跑外送都比公務員賺」，「錢少事多」、「現在公務員是低薪族群欸」、「基礎公務員薪水快被基本工資追上了」、「薪水低，民間隨便賺都比較多」、「考進去就是放棄人生啊，那個薪水能買什麼？」、「高通膨公務員薪水追不上，外送還比他多」。

也有人無奈點出近年公務員福利制度不佳，「福利被砍一堆，還跟服務業一樣被當狗」、「軍公教，公的福利砍最大」、「退休金被砍，誰要做」、「就沒退休金哪有價值」、「今年開始進去的沒有月退俸了」、「退撫新制，沒有退休吃到飽了」。

此外，也有許多網友表示考公務員CP值低，且多數年輕人轉而選擇其他行業，「以前是鐵飯碗，現在是啥，生鏽碗？」、「低薪不能兼職，退休金又低」、「準備的時間都是成本」、「少子化必缺工下還花時間備考，CP值低得可怕」、「強的去科技業了，傻的還是考不上」、「去科技業快點賺一賺開始投資比較實際」、「公務人員被抓去關的刑期比詐騙多好幾倍」。