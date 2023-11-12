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搭普悠瑪遇150公斤男張腿「佔座位」 對方1句話讓她氣炸：請買2張票

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享搭普悠瑪火車時，座位被一名身材肥胖的男子佔據超過一半，對方還沒品叫她自己找別的位子坐，讓她超火大。示意圖／ingimage
一名網友分享搭普悠瑪火車時，座位被一名身材肥胖的男子佔據超過一半，對方還沒品叫她自己找別的位子坐，讓她超火大。示意圖／ingimage

搭火車最怕遇到不合格的鄰座，一名女網友分享近日搭普悠瑪返鄉，一上車就發現自己的位子，被目測150公斤的重量級男子張開著雙腿佔據超過一半。她被迫坐在狹窄的座位上，怎料對方竟叫她找別的位子坐，也絲毫沒有要將腿併起來的意思，讓她生氣表示，「真心認為體重超標到會佔用到旁邊座位的人，都要買兩個位子」。

原PO在「Dcard」心情版發文表示，近日搭普悠瑪回家時，一上車就看到位子被一個「目測150公斤」的男子佔據了3分之2。對方看到她遲遲無法坐下，還冷冷地叫她「去別的位子坐」，讓原PO超傻眼，認為明明自己有買票，是對方胖到佔到自己位子，「為什麼當初不是他要買2個連號位子呢？」

由於當時其他座位都已經客滿，原PO只能忍受狹小空間坐下，「真心不懂為啥腿不能合起來？」。她氣憤補充，對方身上還散發出夾雜汗臭味和尿騷味的怪味，「我真的差點吐出來，差點沒暈在車上」。

原PO曬出證據，引發網友熱烈討論。圖片來源／翻攝自Dcard
原PO曬出證據，引發網友熱烈討論。圖片來源／翻攝自Dcard

原PO也曬出證據照片，引起眾多網友討論，「雖然不應該歧視胖子，但是對方態度不佳，所以挺原PO」、「這個也佔得太誇張了吧⋯」、「他的腿是合不起來嗎？胖不是錯，但不要影響別人」、「腳張這麼開，不知道自己很大隻嗎？」、「這位先生的態度真的很差，妳是有買票的人，憑什麼叫妳離開，這跟胖子無關，這是人品問題」、「我也是體積大的胖子，搭車時如果旁邊有人我都會縮進來一點，儘量不影響旁邊的人」、「真的不是歧視，而是常常遇到很多男性都喜歡腿張很開坐著，就試問別人都不用坐了嗎？真搞笑」。

普悠瑪

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