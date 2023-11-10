坐高鐵遇寶媽求換位！他心軟答應卻見「1事」怒了：以後都拒絕

不少人搭乘長途交通運輸時，由於想跟家人、朋友坐一起，或因帶小孩不方便，而向周遭旅客提出換位的要求，卻也因此引發許多問題。近日臉書粉絲專頁「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」發布了一篇文章，分享他坐高鐵換位的案例，並直呼「從此以後不管怎麼樣有人要跟我換位子我都拒絕！」

旅遊作家卡瓦納表示，看到有人分享搭飛機換位造成自己困擾的例子，讓他感同身受，他分享，以往搭高鐵都很願意換位子，不過某次遇到的鄰座是一名媽媽，她詢問是否能跟她換位子，讓她跟小孩一起坐。卡瓦納原先坐在二人座的靠窗位，對方坐在二人座的靠走道位，另一個位子則在一旁三人座的中間，因此卡瓦納得知時雖有些無奈，但同樣為人父，能體諒帶孩子的辛苦，因此便與對方換位。

然而，當卡瓦納坐下時才發現該女的先生就坐在她的正後方，同樣也是二人座的靠走道位。卡瓦納坦言，當下真的非常不高興，「因為如果要換位子她也應該把先生靠走道的位子換給我，而不是把被兩個人擠在中間的換給我」。因此，卡瓦納直呼，不管搭高鐵、飛機，最好不要答應別人換位子，有的時候好心反而造成自己的不便。

對此，網友紛紛表示贊同，「應該給人方便，但別為難自己」、「那種情侶為了要坐在一起要求換位的，直接建議他包車，愛怎麼坐就怎麼坐」、「真的明白你的感受，善良的心也委屈了自己」、「善良無罪，但事情教人，一次就會」、「世上很多視這善心舉動為理所當然的人，有兩次很慘痛的教訓，所以現在我不管高鐵還是台鐵都堅持絕對不換位子，要坐在一起就請早買票，謝謝」、「旅行總是讓人一次看懂人性」、「好！對別人仁慈就是對自己殘忍！」