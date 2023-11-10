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父母接送上下學「孩子難獨立」 網：行人地獄敢讓小孩獨走？
學生上下學的通勤除了走路、搭乘大眾運輸外，有些學生則是透過父母接送，不過，為了訓練孩子獨立自主，大部分的父母會在孩子長大後讓他們學習自行通勤。不過一名網友觀察到，似乎越來越多家長選擇親自接送小孩，引發網友們熱烈討論。
一名網友在PTT八卦版以「現在的小孩上學一定要家長接送？」為題，提到學生時期，身邊的人都是自己通勤，幾乎沒有家長接送，然而，不知從何時開始，小孩都是依賴父母接送，造成很多「三寶家長」，為了小孩上下學騎、開車亂竄，或是隨便轉彎停車。
許多網友認為，不外乎是交通、治安差，加上許多學生都是跨學區就讀，因此家長選擇接送，「小孩走一走過馬路會被撞死阿」、「你有小孩嗎？你辛苦養大的小孩被四輪大爺撞死你能接受嗎？」、「台灣行人地獄，誰敢讓小孩子自己走」、「這年頭瘋子多」、「以前也很少跨區讀的，都是同一里的會排一整排，然後成群走回去」。
不過，也有網友認為過去的交通事故嚴重程度也不遑多讓，加上當年還發生「陳進興事件」，家長同樣擔心孩子上下學的安危，「最好笑的是說治安比以前差，以前一堆路連斑馬線、號誌燈都沒有耶」、「用交通變危險來說也不合理，20年前以前交通事故率更高，說是治安變不好就更離譜了」、「7年級小時候那時有陳進興的事，家長最好敢放心讓小孩自己回家」。
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