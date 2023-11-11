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墾丁被玩壞怎救？網打臉「假日仍爆滿」：租金3萬排不到攤位

聯合新聞網／ 綜合報導
墾丁觀光客人數明顯減少。記者潘欣中／攝影
墾丁觀光客人數明顯減少。記者潘欣中／攝影

墾丁擁有優美的自然生態，氣候宜人，非常適合度假旅遊，然而由於當地攤販坑殺觀光客事件層出不窮，導致觀光客數量雪崩式下跌。PTT討論「墾丁被玩壞怎麼救？」多數人都認為，除非租金下降，否則很難恢復至過去鼎盛時期，但也有人指出，現在墾丁依然觀光客滿滿，攤位一位難求，一個月三萬也排不到，根本沒有「玩壞」。

墾丁觀光表現不如過去亮眼，甚至連當地開業28年的麥當勞都已停業。一名網友在PTT發文表示，他認為墾丁非常適合發展成普吉島、泰國芭達雅等度假型觀光景點，既可以遠離都市，也不用舟車勞頓搭船，還能享受山海等風景，觀光客可以「早上文化之旅，下午玩水看辣妹，晚上逛街喝酒、上酒吧、夜店」。

該網友表示，然而因為墾丁驚人的物價，坑殺觀光客事件層出不窮，導致觀光客人數越來越減少。他無奈表示，「墾丁被一群貪婪的旅宿業和離譜的觀光物價玩壞了，現在沒什麼人敢去，平日超空、沒國際觀光客，假日人潮也無法跟以前比了，整個壞掉了要怎麼救？」

其他人則留言「別救了，讓墾丁回到原來的樣貌」、「不用救，恢復原始自然環境」、「需要破壞式創新」、「早賺飽了救個鳥」、「放到倒閉，然後讓接手的人證明自己」、「三流鄉下當熱門景點，會去玩真的腦袋撞到」、「不要去，放給他爛」、「再拍一部海角七號來情勒台灣人」、「商業問題，市場會給答案」、「沒救，除非租金降下來」。

但也有人不認同表示「假日人超多好嗎」、「現在店面依然一位難求，路邊攤販格位一月3萬還排不到，你跟我說玩壞？」、「本魯現在就在墾丁啊，整個本島還有什麼地方能比墾丁更有度假感？」、「跟房子一樣，一直喊貴但一直有人買單，事實就是墾丁觀光永遠不可能倒，就算他很多地方很爛，但還是可以賺大錢」。

墾丁 PTT

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