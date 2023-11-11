外送貴卻搶著叫他酸「太懶」 網曝2原因：省下隱形成本

外送平台越來越普及，許多人三餐都依賴外送，然而外送除了外送費外，平台上的餐點價格也會比店內價格更高。有網友不解，明明外送更貴，大家卻一邊抱怨通貨膨脹、物價上漲，一邊繼續叫外送。其他人則表示，叫外送可以省下排隊的心力，還不用冒著違規停車被開單的風險。

一名網友在PTT發文表示，台灣民眾經常抱怨通貨膨脹、物價上漲、便當超過百元，在此同時又很愛叫外送，然而其實外送平台的價格明顯高於店內價格，卻還是許多人喜歡叫外送，甚至「越窮的人越敢叫外送」。

他不解的說，「你的時間沒那麼值錢，省下時間滑手機？這社會現象根本不合理，台人懶惰指數亞洲第一」。

其他人則留言「開車出去買還要花油錢跟停車費」、「看店家，有些要排隊很久的，外送不用自己等」、「平常沒錢難得當一回大爺，這樣也不行？」、「我想點的都在鬧區，超難停車呀，不然怎辦？」、「錢多、時間寶貴、買飯有人送，舒服」、「要花時間等餐，違停被開單的錢更多」、「公司上班一起叫不用出門排隊買方便」、「不好停車」。

也有人力挺表示「我也懷疑過這問題，一家常會吃的炸雞內用還比較好吃」、「當我發現點一模一樣的東西，店內205、外送要破300時，我乖乖去樓下騎車了」、「前陣子叫外送等到懶趴火，點個炒飯炒麵等了一小時，我自己出門買說不定早就吃完了」、「我最常用外帶自取就是，不用等又更便宜，我家巷口飲料店外帶自取都8折」。