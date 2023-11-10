畫面曝光！長榮班機發動機外罩遭曼谷地勤撞破 網笑：看來今年跟泰國犯沖

長榮航空昨（9日）一架從曼谷飛桃園的BR202航班，原定當地時間下午2時40分起飛，該航機於地面作業時，因曼谷地勤公司作業疏失，航機右側發動機外罩遭行李櫃碰撞，造成凹陷及破損，航機已不適航並需要進一步檢修，共262名乘客受影響。事件發生後，網友憶起6月時長榮班機在日本羽田機場遭泰國航空擦撞，笑言「看來長榮今年跟泰國犯沖」。

一名網友在《爆廢公社二館》分享一段影片，內容是昨日長榮航空遭泰曼地勤行李櫃拖車撞及的畫面，影片中長榮班機停靠空橋載客，一列曼谷地勤的行李櫃拖車駛近，後方行李櫃突然滑脫，就一路滑向長榮航空班機，地勤人員發現已然來不及阻止，行李櫃滑行直到撞及右側發動機才停下，造成發動機外罩破損凹陷。原PO直呼「拖車地勤要賠慘囉」。

畫面被轉發到PTT，鄉民想起今年6月10日長榮班機在日本羽田機場被泰國航空擦撞，造成右側機翼破損，導致航班延誤，如今又被曼谷地勤擦撞，兩次事業都跟泰國有關，紛紛留言「看來長榮今年跟泰國犯沖」、「長榮今年的流年是『大破』嗎」、「泰航到底多討厭綠地球」、「挑最貴的撞下去」、「長榮今年被撞3次了，看來該去祭改一下」、「看了影片真的蠻瞎的，台車自己離家出走明顯是地勤問題」。

長榮航空班機今年似乎流年不利，至此次事件已發生三次事故。另兩起事件分別是，4月16日長榮地勤將一駕A321飛機準備拖回停機坪時，因操作不慎，翼尖削到停在一旁的長榮波音777機鼻；6月10日長榮航空一架航機編號B-16340的飛機，在日本東京羽田機場與泰國航空的航機編號HS-TEO在滑行道上發生碰撞。