快訊

獨／首起郭台銘連署涉賄 檢今借提王增基要他「供出上游」

轟柯文哲競辦民調不「公」自破 侯友宜競辦：這家根本是白營御用

職校生憂繁星上頂大「被看不起」 大學生曝殘酷實情：都書卷常客

她難忍室友穿短褲露屁股跟內褲 多人回應：在宿舍只穿內褲內衣

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友看不慣室友老是穿露屁股的短褲趴趴走，希望室友能節制一點，但又不好意思直說。示意圖／ingimage
女網友看不慣室友老是穿露屁股的短褲趴趴走，希望室友能節制一點，但又不好意思直說。示意圖／ingimage

夏季天氣熱的日子，男女性都可以穿背心和短褲，但在家中或是宿舍寢室，較個人或私密的空間時，男女性穿著就大不同，男生可以打赤膊穿內褲四處趴趴走，女性就無法比照辦理。有一位女網友看不慣室友老是穿露屁股的短褲趴趴走，希望室友能節制一點，但又不好意思直說，不知怎麼辦？

原PO在Dcard發文表示，自己雖為女性，但是對同寢室室友在室內穿那種「屁股跟內褲都露出來的短褲」趴趴走，不表認同。原PO心想，穿衣自由也應該有限度吧？但這種短褲穿法真的好嗎？ 原PO感覺真的很不舒服，而且一點都不想看到這樣的景象，但又沒辦法直說，讓她很苦惱。

有網友留言回應嗆說，「別人穿什麼干你屁事」，也有人表示，「再忍到一下吧，快放寒假了，如果妳是男的，也不希望宿舍有『棒子』在那邊甩來甩去」，更多支持原PO的人說，「妳跟她說『妳屁股好醜，內褲也很醜』」。

有男性網友留言表示，「我們寢室都不穿外褲」、「男生在寢室都只穿內褲，在交誼廳看電視也只穿內褲」。也有女性網友說，「我在宿舍有時候只穿內褲和內衣，但我的室友可以接受啦」、「現在寢室要求這麼嚴格了嗎？」有歪樓的網友說，「我想看，拜託問能不能走出來路上」。

短褲 宿舍

相關新聞

特力屋做不起來？網指半壁江山被IKEA捧去 內行稱全因台灣人習性

買房交屋之後最重要的便是裝潢，有的人會選擇找設計師統一規劃、有的人會選擇省錢改找統包工程裝修，另外一群人可能選擇DIY。一名網友表示，現在...

都市傳說是真的？飛機顛簸空姐突發一物 網嚇：10年不敢再搭

搭機有不少都市傳說，近期就有一名網友分享，他原先以為這只是一般人在開玩笑，沒想到真的有人經歷過，因此好奇詢問「到底是不是真的？」

她難忍室友穿短褲露屁股跟內褲 多人回應：在宿舍只穿內褲內衣

夏季天氣熱的日子，男女性都可以穿背心和短褲，但在家中或是宿舍寢室，較個人或私密的空間時，男女性穿著就大不同，男生可以打赤膊穿內褲四處趴趴走，女性就無法比照辦理。有一位女網友看不慣室友老是穿露屁股的短褲趴趴走，希望室友能節制一點，但又不好意思直說，不知怎麼辦？

陸女列舉台灣8特點超驚訝 大讚台人有禮貌：非常喜歡說謝謝

台灣除了美食享譽國際外，人情味、風景、文化等人事物也被許多外國遊客讚譽有加。有一名嫁給台灣人的大陸配偶就在「小紅書」發文，列出了8點她覺得台灣很特別的地方，她還大讚台灣人非常有禮貌，很喜歡說謝謝，自己在台灣時也是說謝謝最多次的時候。

日本人真的吃「飯糰+湯」湯泡飯嗎？ 網：喜歡這種吃法

日本殖民統治台灣50年，台灣居民的飲食多少都會受到日本人的影響，例如以湯泡飯就是。有一位網友在Dcard發文說，日前在便利超商看到新出一款超酷的日式湯泡飯，對於內容物組合有點好奇，心想這是台灣人發明的日式料理還是日本人真的會這樣吃？

台灣美食「亞洲國家都可取代」 波蘭背包客嘆：不宣傳這優勢太可惜

台灣觀光主打美食、美景與人情味，吸引不少外國遊客慕名而來。不過一名波蘭背包客寶拉（Paula Rybaczuk）卻表示，類似的「特色」其實在其他亞洲國家都有，並指出台灣有很多很棒的山岳，但從未聽過有人特別宣傳，讓她感嘆「有點可惜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。