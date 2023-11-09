她難忍室友穿短褲露屁股跟內褲 多人回應：在宿舍只穿內褲內衣

夏季天氣熱的日子，男女性都可以穿背心和短褲，但在家中或是宿舍寢室，較個人或私密的空間時，男女性穿著就大不同，男生可以打赤膊穿內褲四處趴趴走，女性就無法比照辦理。有一位女網友看不慣室友老是穿露屁股的短褲趴趴走，希望室友能節制一點，但又不好意思直說，不知怎麼辦？

原PO在Dcard發文表示，自己雖為女性，但是對同寢室室友在室內穿那種「屁股跟內褲都露出來的短褲」趴趴走，不表認同。原PO心想，穿衣自由也應該有限度吧？但這種短褲穿法真的好嗎？ 原PO感覺真的很不舒服，而且一點都不想看到這樣的景象，但又沒辦法直說，讓她很苦惱。

有網友留言回應嗆說，「別人穿什麼干你屁事」，也有人表示，「再忍到一下吧，快放寒假了，如果妳是男的，也不希望宿舍有『棒子』在那邊甩來甩去」，更多支持原PO的人說，「妳跟她說『妳屁股好醜，內褲也很醜』」。

有男性網友留言表示，「我們寢室都不穿外褲」、「男生在寢室都只穿內褲，在交誼廳看電視也只穿內褲」。也有女性網友說，「我在宿舍有時候只穿內褲和內衣，但我的室友可以接受啦」、「現在寢室要求這麼嚴格了嗎？」有歪樓的網友說，「我想看，拜託問能不能走出來路上」。