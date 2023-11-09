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都市傳說是真的？飛機顛簸空姐突發一物 網嚇：10年不敢再搭

聯合新聞網／ 綜合報導
搭機有不少都市傳說，其中一項便是在飛機失事前，會有空服員準備紙筆，讓乘客寫下遺書。情境示意圖。圖／Ingimage
搭機有不少都市傳說，其中一項便是在飛機失事前，會有空服員準備紙筆，讓乘客寫下遺書。情境示意圖。圖／Ingimage

搭機有不少都市傳說，其中一項便是在飛機失事前，會有空服員準備紙筆，讓乘客寫下遺書。近期就有一名網友分享，原先他以為搭飛機寫遺書這件事只是一般人在開玩笑，沒想到真的有人經歷過，因此好奇詢問「到底是不是真的？什麼情況下會發遺書？」

一名網友在小紅書以「飛機顛簸時，空服員會發遺書是真的嗎？」為題發文，從他貼出的留言截圖可見，有鄉民分享在國外搭機時遇到劇烈晃動，飛機如電梯般突然下降高度，接著便有空姐開始發遺書，但他因為英文能力較差，看不懂紙上內容也聽不懂機長指示，以為是類似意見回饋表單，便用中文寫了「美聯航真垃圾」來發洩飛機過於顛簸的怨氣。

原PO指出，從前聽聞搭機要寫遺書，以為只是在開玩笑，近期卻有不少網友分享相關經歷，讓他忍不住驚呼「如果是我，飛機還沒出事，我就先被嚇死了」。

貼文一出，部分人質疑「寫遺書」的可信度，「沒時間發東西的，都劇烈顛簸了，空服員是蜘蛛人還鋼鐵人？」、「要是站起來發遺書，很可能需要遺書的就不是你，而是空服員了」、「所有機上成員都應該回座位繫好安全帶」、「空服員發的是垃圾袋方便我們吐」、「哪個空服員會告訴你飛機要墜落了？」、「空服員的命不是命是吧？」、「我覺得把手機格式化比寫遺書重要」。

然而，該篇貼文釣出許多過來人分享確有其事，「約2013、2014年時，有個同業搭了美佳航空，當時也是突發緊急狀況、顛簸嚴重，空姐真的發了遺書，雖然最後轉危為安，但他被嚇到近10年後才第2次坐飛機」、「發，伴侶的老師有過經驗」、「我公公經歷過，很多年前從武漢飛哪忘了，幾十人的小飛機遇到氣流，所以他現在只要搭機就焦慮到喘不過氣」、「一個上過空服員培訓課程的朋友跟我說，他們有一堂課就是寫遺書」、「當時寫完還要我夾在救生衣裡」、「是真的，不過不是發紙筆，會堅持個幾十秒，讓你們有時間拿出手機給家人發遺言」。

另外，也有鄉民解釋，很多顛簸可能只是因為氣流，且沒有太大的安全疑慮，自然不需要去考慮遺書，然而某些情況是因為機體本身有故障，這種情境下就另當別論了。

一名網友指出，原以為搭機要寫遺書只是在開玩笑，沒想到真的有人分享類似經歷，因此好奇詢問鄉民「到底是不是真的？」 圖／擷自小紅書＠Ranni
一名網友指出，原以為搭機要寫遺書只是在開玩笑，沒想到真的有人分享類似經歷，因此好奇詢問鄉民「到底是不是真的？」 圖／擷自小紅書＠Ranni

空服員 空姐 航班 墜機 小紅書

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