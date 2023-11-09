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陸女列舉台灣8特點超驚訝 大讚台人有禮貌：非常喜歡說謝謝

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為西門町街景。圖／聯合報系資料照片
圖為西門町街景。圖／聯合報系資料照片

台灣除了美食享譽國際外，人情味、風景、文化等人事物也被許多外國遊客讚譽有加。有一名嫁給台灣人的大陸配偶就在「小紅書發文，列出了8點她覺得台灣很特別的地方，她還大讚台灣人非常有禮貌，很喜歡說謝謝，自己在台灣時也是說謝謝最多次的時候。

這名大陸女網友在小紅書寫道，首先在台灣情趣品牌是可以光明正大打廣告的，尤其路邊超級大的廣告招牌，一開始看到時讓她以為眼花了，另外徵信社抓小三也擁有超顯眼的廣告牌。第二，夜生活非常豐富，她說有次半夜一點半，吃完宵夜後去玩夾娃娃，看到一位帶著差不多3個多月寶寶的媽媽也在玩，讓她非常驚訝又難以想像。

第三，大多數住宅不是像大陸一樣是小區式，「他們叫社區式，沒有小區大門，出來直接是街道」。第四，隨處都是便利店第五，墓園建造的非常豪華，原PO說這些台灣人俗稱為「夜總會」的墓園，遠遠看像一座座精緻小房子，但她不知道是不是比較南部或有信仰的地方都這樣。

第六，非常有禮貌，原PO說台灣人非常喜歡說謝謝，住在台灣的期間也是她說謝謝最多的日子，「每天說20多次吧」。第七，好多奶茶店，原PO說自己在台灣的時候基本上都不喝水的，因為到處都有好喝的手搖飲，即使不買連鎖品牌也不會怕踩雷。第八，如果在台灣不會騎機車，那就幾乎無行動能力，「因為街道比較窄，找停車位超不方便，騎機車可以隨停隨走」。

小紅書 陸配

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