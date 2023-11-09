日本人真的吃「飯糰+湯」湯泡飯嗎？ 網：喜歡這種吃法

日本殖民統治台灣50年，台灣居民的飲食多少都會受到日本人的影響，湯泡飯就是一例。有一位網友在Dcard發文說，日前在便利超商看到新出一款超酷的日式湯泡飯，對於內容物組合有點好奇，心想這是台灣人發明的日式料理還是日本人真的會這樣吃？

原PO在統一超商發現新出一款日式飲食「台北鳥喜湯泡飯」，他覺得這款食品內容物滿酷的。湯泡飯內含一整顆飯糰，還有一碗湯，這樣的組合到底是什麼新奇的吃法，而且原PO也是第一次看到超商出售這種組合的食物。好奇心驅使原PO想知道「這是台灣人發明的日式料理？還是日本人真的會這樣吃？」

原PO也有感而發，日本人感覺都喜歡吃湯+澱粉，「像是拉麵，麵吃完後還會再把一碗白飯倒進去，第一次在日本吃拉麵店的時候就有被嚇到，吃一碗麵就超飽了，再加白飯到底是什麼無底洞的胃」。

網友們對於這篇貼文不感意外，有人點出「老漫畫將太的壽司漫畫早就有出現過了」、「日本人早就這樣吃了」，其他人留言表示「日本人比較喜歡澱粉+澱粉吧！白飯+煎餃（餃子是配菜喔），還有拉麵+煎餃、跟拉麵+白飯的」、「專做澱粉炸彈的國家，像是炒麵麵包」。也有人說，「拉麵加飯超讚，前提是那個湯和米要做的好吃，台灣有的拉麵店的那個湯不好喝、飯也不好吃」、「我也很喜歡拉麵加飯欸，超好吃的，可是要看哪家店，之前壽賀喜屋我就很愛加，但現在已經沒有了」、「喜歡這種組合，可單吃也可湯泡飯」，也有網友表示，「韓國人也是愛湯麵+飯的吃法」。

有網友藉機討論起身材，「為什麼日本人澱粉加澱粉這樣吃，感覺很多人還是瘦瘦的，單純因為很常走路嗎？」，更有人以史實來解釋這種吃法的由來，「其實日本人這樣吃可能有500年了，史載信長在打仗的時候，為了節省時間把湯跟飯混在一起吃，還可以加熱冷掉的飯，發展到現在反而變成居酒屋的料理」，網友也舉例說明台灣其實也有不少澱粉+澱粉的食物，例如「燒餅油條、台式飯糰（裡面包油條）和薯餅蛋餅」。