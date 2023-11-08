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日女抵台第二晚被野狗咬傷送急診 網質疑：台北哪有野狗？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示一位日本女生到台灣的第二天晚上就被野狗（流浪狗）咬到送急診。示意圖／ingimage
網友表示一位日本女生到台灣的第二天晚上就被野狗（流浪狗）咬到送急診。示意圖／ingimage

有一位網友在PTT「問卦」貼文表示，一位日本女生到台灣的第二天晚上就被野狗（流浪狗）咬到送急診，但這位日本女生在她的推特上表示「不會因這次意外對台灣留下壞印象，有機會還會再來台灣的」。這則貼文也引起網友們的熱議，「台北哪有野狗？」

原PO貼文中表示，日本女生第一次來台灣就被野狗咬，而且從圖片中看起來，被咬的傷口還蠻大的，原PO說「日本女生只去個投幣式洗衣店而已，還能遇到這種事，台北市的治安有這麼差喔，還有野狗能亂撒野的地方？」，不過還是要謝謝她，最後還說得出喜歡台灣。

而這位日本女生在她的推特推文說，到台灣的第二天晚上就被野狗（流浪狗）咬到送急診，被咬的那天晚上，她在投幣洗衣機店外面等夥伴的時候，被兩隻又大又黑的狗盯上，狠狠的在腿上咬了一口然後向前跌倒了。她當時以為會被咬死，還好她跑得快，跑到行人較多的地方，夥伴們馬上送她去醫院急診，並陪伴她到凌晨。至今在睡夢中，都還會被當時的情形驚醒。

文中，她稱讚台灣是好地方，人很熱情、食物很美味，雖然在台灣被野狗咬，但是她永遠都喜歡台灣。她回日本後有去當地醫院檢查，她沒事很健康，請大家不用擔心。文末，她表示台灣是個好地方，還會再去台灣的。

網友們看完貼文後，紛紛留言表示，「謝謝你喜歡台灣」、「謝謝你喜歡被台灣的野狗咬」，有人說，「台北市政府，狗狗咬人了，有在處理嗎？」，也有網友認出「這女生不是前偶像嗎？音律寶石」。

有網友質疑，「台北哪有野狗？」、「台北哪來野狗，一定有人養的」、「現在台北野狗很少了，野狗都在河邊放養」，有人表示， 「內湖還真的有野狗」，也有人看了女生的傷口表示，「這種一看就知道柔弱+細皮嫩肉的女生，留疤很心痛吧」。

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