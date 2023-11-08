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車輛禮讓行人該如何致謝？ 網狂推「這麼做」就是最大的感謝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為修法後，這一年會禮讓路人汽機車增加了，令他相當感動想跟駕駛道謝。圖／ingimage
一名網友認為修法後，這一年會禮讓路人汽機車增加了，令他相當感動想跟駕駛道謝。圖／ingimage

國外媒體報導，稱台灣是「行人地獄」，為洗刷惡名，政府修法車輛不禮讓行人可處最高6000元罰款。一名網友認為修法後，這一年會禮讓路人汽機車增加了，令他相當感動想跟駕駛道謝，於是想問問，「大家都怎麼向讓路的車駕駛道謝」。

一名網友在PTT「女孩板」發文，為洗刷「行人地獄」的惡名，媒體及部分名人的請命，交通部修法後這一年還確實有感，路上會禮讓行人的汽機車增加了，原本禮讓的機率可能只有15％，現在變成60％，有的車甚至像歐美或日本一樣，遠遠看到路人時就會減速等對方走完，後面即使有許多車在等，駕駛也無懼壓力，令他相當感動非常想道謝，他會小幅度揮手致意後趕快走，於是想問問大家，「都怎麼向讓路的車駕駛道謝？」，引起網友們熱烈討論。

網友紛紛表示，「會跟對方點個頭，但我有安全帽，幅度不能太大，不曉得對方能不能看得出來」、「望向對方點個頭，然後快速跑走」、「比個讚就好了，按喇叭跟抬手比較像挑釁…」、「邊走邊比讚，帶個燦笑更好」、「就微點頭就好」、「揮個手就好了啊」。

有網友則認為不用道謝，快步通過就好，「都快步通過+留意停車等候的後面車輛，第一台願意等，但他後面的怎麼想我就不知道了，難保不會急躁衝撞」、「覺得你快點走過去就是最大的感謝」、「快走就是最好的感謝，真的」、「不用謝，你快點通過就好」、「趕快走，不用小劇場」。

不過，有網友認為，車輛禮讓行人是應該的，「讓是應該的，不讓是禽獸不如」、「車讓行人是應該的」、「是多奴。本來就該讓，沒讓的直接瞪+錄影檢舉」。

行人地獄

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