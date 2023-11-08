一輩子去一次就好？鄉民喊「韓國旅遊很無聊」過來人曝：這點大贏台灣

疫情解封後，國外旅遊潮大爆發，不少人已經安排了一次又一次的出國行程。其中日韓又是台灣人喜愛的旅遊地點，有人好奇，常常看到鄉民說韓國很無聊，一輩子去一次就好，但又很多人每年去韓國，想知道「韓國旅遊真的不好玩嗎？」，引起網友熱議。

網友在PTT八卦版發文，他表示常常看到鄉民說韓國很無聊，一輩子去過一次就好，不用再去第二次，去韓國還不如存錢去捷克、匈牙利等歐洲國家，但是雖然話是這樣說，還是看到每年有很多人去韓國玩，尤其是一堆妹子，追星順便買彩妝、衣服，冬天還可以滑雪，讓他質疑「韓國旅遊真的這麼無聊嗎？」

此文一出也引起熱議，不少人表示真的偏無聊，「去過兩次，比台灣還不好玩」、「都是韓劇景點而已，沒有文化」、「韓國人自己都不愛在國內玩了」、「沒在追韓劇或韓團很無感」、「首爾跟去西門町差不多」、「韓國景點比台灣還弱」。

但有一派人則是很喜歡韓國旅遊，「只去過釜山，覺得好玩」、「是贏台灣啦，但就只贏台灣」、「自助好玩」、「釜山自助很讚，屌打台灣各城市」、「我覺得滑雪不錯」、「櫻花、楓葉、滑雪，怎麼會不好玩」。

最多人認為韓國美食部分大贏台灣，「韓國秋天很美啊！很有氣氛，哪像台灣秋天整個消失…至於食物，烤肉跟海鮮超好吃的啦！又便宜」、「吃的贏台灣，還有菜市場都可刷卡」、「釜山好吃的很多」、「吃東西，喝便宜的酒」、「只有吃的可以，其它都不行」。

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