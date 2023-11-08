台灣人根本不在乎Joeman染毒？內行人曝1關鍵：已經掰了

YouTube百萬訂閱網紅Joeman與蕾菈夫妻日前因持有大麻被逮，引起熱議。不過有一名網友認為，現在台灣人根本不在乎藝人或網紅有沒有吸毒，可能還會為Joeman原本停滯的訂閱數，再漲個十幾萬。貼文一出後，不少網友卻直言，主要是影響許多廠商對Joeman的看法，「大企業也需要形象的，基本上業配已經掰了」。

這名網友在《Dcard》以「認真說，Joeman吸毒，其實根本沒有任何影響」為題表示，這件事情放在10幾年前會很嚴重，但現在大多數人都覺得反正跟我無關、他爽吸就好的心態，甚至還可以拍YT影片說吸毒是什麼感覺。認為這次的事件對Joeman沒有任何影響，甚至能開拓新客群，可謂一石二鳥，文末更直言「相信未來會有更多網紅吸毒」。

貼文一出後，有部分網友持相同看法，認為「看看柯震東、鹿希派、謝和弦、TOYZ、庹宗康、胡瓜、江俊翰、修齊，這些人都涉嫌吸毒或持有毒品，一堆藝人和政治人物甚至還酒駕，現在還不都是過得很好。台灣人很健忘，這些人鋒頭過了一樣會活躍在大家眼前的」、「其實大麻比酒醉還健康欸」、「感覺可以找到一些同溫層的粉絲」。

不過卻有多數網友指出，重點不在觀眾是否繼續觀看影片，而是大企業基本上已經不會再找Joeman業配，「犀牛盾跟蘋果就掰掰了呀」、「Apple發表會應該無緣了，統一基本上也再見了，即便民眾能接受，大企業也需要形象的」、「一間公司會找涉及刑事案件的人，去做代言跟業配嗎？根本拿石頭砸自己的腳」、「傻傻的，基本上業配已經掰了，接下來只能接到三流廠商的業配，我猜他下一步就是先裁員，換小的辦公室」、「要拍美食對決，就有可能一堆店家怕麻煩不給拍了，來賓也很難邀了」。

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