男友出國大方贊助1萬娛樂費 「回國1舉動」讓她直呼超白目

當你出國旅遊時，會購買伴手禮給另一半嗎？一名女網友最近分享自身經驗，表示得知男友和朋友要去韓國旅遊，為了出國要開心玩、開心買，自己慷慨贊助了1萬元給男友當娛樂費。然而，男友回國後卻什麼伴手禮都沒有準備，讓她相當錯愕並直呼「男友真的很白目！」，貼文一出後，也引發熱烈討論。

這名女網友在《Dcard》以「男友沒買伴手禮給我..」為題表示，男友日前想要出國走走，看國外的風景、與朋友聚會，預計5天抓1萬元在吃喝玩樂上。不過她認為既然都出國，就應該開心玩、開心買，決定贊助男友1萬元娛樂費，讓他不用為了錢綁手綁腳，玩起來也不舒服。沒想到男友回國後，完全沒拿出任何伴手禮，除了覺得「男友真的很白目！」也感到非常難過。

貼文一出後，不少網友也持相同立場，紛紛覺得不妥，表示「禮貌上買個小禮物是應該的，為人處事不夠圓滑，跟他在一起會很累」、「超白目⋯正常人可能連同事都知道要帶伴手禮了，他居然敢拿著你的贊助然後兩手空空的回來==」、「滿白目的，連在機場買個假的也不會」、「代表他心裡完全沒有你，妳還贊助一萬...」、「可能他就是很白目的沒有多想，但我覺得你可以用點委曲的口氣和他小抱怨一下，讓他知道你是在意的」。

不過也有網友持不同看法，認為「妳給他一萬不是為了讓他快樂？他快樂了妳的目的達成了妳又為何不開心？ 那是他自己的旅行，錢是妳自願給的，為何要讓這筆錢變成勒索的武器？」、「不懂你在氣什麼？如果贊助就一定要有回報，那你直接說贊助的一萬有多少是要回禮用的好了」、「你要先搞清楚一件事，不是他要求你贊助的，他沒有你的一萬也能玩得好好的」。