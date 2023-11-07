店家放泡沫盆子在門口招客 網傻眼：是要害路人跌倒？

店家行銷的方式花招百出，為的就是吸引顧客上門。不過日前有網友抱怨，他發現某間店家喜歡放「裝滿泡沫的臉盆」在店門口吸引客人，泡沫隨風吹到騎樓或路上，容易害人踩到滑倒，他不滿表示「反應很久了，卻都不願意收掉」。對此，許多網友直呼「真的滿危險的，萬一有小孩跌倒就慘了」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文批評，有間開在徒步區的店家，每天都會放裝滿泡沫的臉盆在店門口，但最近時常刮大風，可能會將泡沫吹到鄰近的騎樓、道路上，容易害人踩到滑倒，原PO表示「我已經反應很多次了，但店家遲遲不肯收走」。

對此，網友回應「放那個地方很佔位置，是有什麼廣告效果啊？」、「可以跟里長反應」、「這店家也太傻了，如果因為路人跌倒受傷，可以跟業者求償耶，在飯店門口跌倒都可以告成功了，更何況這個」、「這真的滿危險的，最慘的是萬一有小孩跌倒」、「這個不知道可不可以跟警察檢舉」、「這是泡澡球吧，用意是要讓大家看到他們的泡泡真的非常多」、「你可以打電話給警察檢舉路霸」、「我之前經過也疑惑到底放泡沫要做什麼？完全沒有說明，還可能造成危險」。