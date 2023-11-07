女房仲1人吃飯遭情侶譏「沒朋友怎賣房」 網怒：想讓他們紅

對有些人而言，一個人逛街、用餐需要點勇氣，有網友表示，自己逛百貨吃飯時，看到一對情侶嘲笑一名身穿不動產公司制服、獨自用餐的女子「沒人脈一個人吃飯，賣什麼房屋？」，讓對方當場哭泣。貼文曝光後網友紛紛替女子暖心打氣，也有人痛斥情侶沒家教，惡劣行徑會遭到報應。

一名Dcard網友近日發文透露，自己一個人出門時常常會遇到異樣眼光，因為沒有很在意，所以也沒有把這個問題放在心上。但昨（6）日利用課餘時間一個人逛百貨吃飯的時候，原PO遇到一對外表看似國高中生，非常沒有禮貌的情侶，竟取笑一名身穿不動產公司制服、獨自用餐的小姐，女生大聲嘲諷：「賣房屋沒人脈沒朋友還一個人吃飯，那賣什麼房屋啊？肯定沒賺錢啊！」，男生見狀未制止女友，還大聲附和唱歌：「一個人被霸凌，一個人被歧視，一個人賺不了錢，沒房沒車沒能力」。

該名獨自用餐的女子因尷尬當場哭泣，而那對嘲笑他人的情侶仍情緒高漲，店員只好以不要在餐廳內影響其他消費者為由，要求情侶降低音量，並遞上衛生紙安慰女子。原PO氣得直言：「當下聽到整個很生氣，到底關一個人什麼事情啊？我覺得這些人真的有夠糟糕，一個人出門就出門，為什麼要歧視？原來好多人真的會歧視一個人出門的人，可能沒大聲笑對方一個人，但背後一定都在嘲諷，覺得世界有夠黑暗的」。

貼文曝光後，不少網友痛批：「遇到沒家教的小孩」、「他們在造業，會有報應的」、「等他們出社會就知道了什麼叫一個人」、「公然侮辱、大聲喧嘩給他告下去」、「想讓他們紅一次，人生還是要經過社會的毒打才能成長啊！」、「一個人吃飯有什麼錯？真的是一代不如一代欸…看了好氣想揍人」、「毛髮沒長齊的猴子，出社會後就會知道，一個人吃飯看電影、做自己想做的事，有多困難！不用附和旁人，是一件多麼放鬆、奢侈的事！這是真正有經歷的人才會懂！」

也有許多網友出聲安慰該名女子：「我也一個人出門欸，我覺得自由自在啊」、「在台北一個人吃飯超平常的！休息時間一個人吃飯最棒了好嗎？」、「別人的嘴是不經過腦，這種就當耳邊風吧」、「當一個會享受孤獨的人是一件很有質感的事好嗎？每次出門就一定要有人陪才覺得自己很有價值？真正活得有質感的人其實根本就無需靠朋友來襯托」。