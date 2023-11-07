快訊

Toyz為何敢狂嗆Joeman？1句話曝真實原因 還喊話合作九妹「換條件」

PLG／才宣布重大變革 聯盟宣布邀請陳建州出任副會長

不只賴佩霞！「1資深女星」獲邀參選副總統 內幕全曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為了業績？她送洗賓士「莫名多一道刮傷」 警爆：這間店處理過很多次

聯合新聞網／ 綜合報導
女子洗車前（左圖）原本沒有刮傷，怎料洗完後（右圖）愛車就受傷。圖擷自《爆料公社二社》
女子洗車前（左圖）原本沒有刮傷，怎料洗完後（右圖）愛車就受傷。圖擷自《爆料公社二社》

洗個車直接多一道刮傷！一名女網友爆料，她到北市市民大道某間店洗車，過程中店員不斷向她推銷，還疑似為了業績，把車弄出一道刮傷，讓她氣到報警。沒想到員警跟她說，這間店已經不是第一次發生類似狀況，也勸原PO以後別再來消費。貼文曝光後，也引發網友熱議。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》發文抱怨，她到北市市民大道一家洗車店洗車，但工作人員聲稱自己缺業績，不斷向她推銷拋光、打蠟，她也點頭答應了，沒想到事後另名比較年長的工作人員走過來，跟她說：「我雨刷要換了喔，算妳2,000就好，原廠換要4,000」，原PO也傻眼，立刻婉拒。

十分鐘後，該名員工又對她說：「妳車頭前面刮傷了，如果妳換雨刷，我就幫妳一起把刮傷處理掉」，不過原PO臉色相當難看，向對方表示「車子原本前面根本沒有刮傷」。事實上，她在洗車前有先拍照，當時沒有痕跡，怎麼員工經手後，車子就有刮傷了，而且後來他們幫忙處理，刮傷也只是變淡而已，「我真的很不爽，但我沒有說什麼，也沒有跟他們爭論，我保證以後不會再來這裡洗車了」。

後來她也在留言處表示，已經把這件事報警處理，沒想到警察說，這家店他們已經處理過好幾次了，還叫原PO以後不要來這裡洗。

網友紛紛表示，「好扯，太惡劣了吧，還好妳有錄影拍照」、「無所不用其極的賺錢」、「看就黑店啊，可能爆大一點才會怕，水好深」、「去看Google評論就知道強迫推銷，把車弄到刮傷不是第一次了，蠻多一星評論都跟苦主一樣呢」、「我也吃過他們的虧」。

業績 警察

延伸閱讀

明明學歷不錯…公司禁新人學工作「只能打雜」 原因曝光網傻眼

送一家五口愛心炒飯…對方加碼討「烤魚、雞湯」 老闆霸氣回應網讚爆

南韓首例「罕見職災」！空服員罹胃癌病逝 認定為長期受「宇宙輻射」影響

Joeman惹麻煩 林智群：可推「奢華律師VS.平價律師」五大差別曝光

相關新聞

安親班工讀生時薪180要做「這件事」 一票鄉民狂搖頭：快逃啊

許多學生為了賺外快、體驗職場，會選擇打工累積經驗。不過一名安親班時薪工讀生表示，自己還被另外要求「講數學題目」，對此，有一票網友直呼「快逃」。

為了業績？她送洗賓士「莫名多一道刮傷」 警爆：這間店處理過很多次

洗個車直接多一道刮傷！一名女網友爆料，她到北市市民大道某間店洗車，過程中店員不斷向她推銷，還疑似為了業績，把車弄出一道刮傷，讓她氣到報警。沒想到員警跟她說，這間店已經不是第一次發生類似狀況，也勸原PO以後別再來消費。貼文曝光後，也引發網友熱議。

飯店一晚才765元！網曝靈異經驗「樓上整晚拖椅子」釣出在地人：別住車站附近

一分錢一分貨！近日有網友在臉書社團「靈異公社」分享入住一晚房價只要765元的飯店經驗，結果不斷出現拖椅子聲和超大聲的馬桶沖水聲吵得他幾乎整晚睡不著，貼文一出，有在地人直言「台中車站附近都是鬧鬼的房間」，不建議入住。

突收前任「1元」轉帳她憂變警示帳戶 大批苦主喊：還會瘋狂留言

情侶間若相處的不愉快，便有可能選擇分手，但最怕的就是無法好聚好散。有女網友在Dcrad透露，她近日收到已經分手一年多的前任訊息，自己刻意不回覆對方後，前男友竟突然轉帳「1元」，讓原PO嚇得急問「該怎麼處理？」

搭公車遭陌生女賞巴掌！乘客冷眼旁觀求下車 她嘆：被打死也沒人在乎

近日，一名女子搭公車竟無故遭陌生人賞巴掌、用指甲攻擊，造成臉上多處見血傷口，然而同車乘客卻沒有人出手阻止，全車都只在一旁默默旁觀，不禁她感嘆現代社會的冷漠。

餐廳內手機點餐「居然還收服務費」 他超火大：點到牙起來

電子化時代下，越來越多餐廳將點餐方式改為「掃碼點餐」。一名網友抱怨，點餐時沒有實體菜單，只能看小小的手機螢幕，居然還要收服務費，讓他十分火大，因此詢問眾人「現在的餐廳為啥都要手機點餐？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。