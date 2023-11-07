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為了業績？她送洗賓士「莫名多一道刮傷」 警爆：這間店處理過很多次
洗個車直接多一道刮傷！一名女網友爆料，她到北市市民大道某間店洗車，過程中店員不斷向她推銷，還疑似為了業績，把車弄出一道刮傷，讓她氣到報警。沒想到員警跟她說，這間店已經不是第一次發生類似狀況，也勸原PO以後別再來消費。貼文曝光後，也引發網友熱議。
原PO在臉書社團《爆料公社二社》發文抱怨，她到北市市民大道一家洗車店洗車，但工作人員聲稱自己缺業績，不斷向她推銷拋光、打蠟，她也點頭答應了，沒想到事後另名比較年長的工作人員走過來，跟她說：「我雨刷要換了喔，算妳2,000就好，原廠換要4,000」，原PO也傻眼，立刻婉拒。
十分鐘後，該名員工又對她說：「妳車頭前面刮傷了，如果妳換雨刷，我就幫妳一起把刮傷處理掉」，不過原PO臉色相當難看，向對方表示「車子原本前面根本沒有刮傷」。事實上，她在洗車前有先拍照，當時沒有痕跡，怎麼員工經手後，車子就有刮傷了，而且後來他們幫忙處理，刮傷也只是變淡而已，「我真的很不爽，但我沒有說什麼，也沒有跟他們爭論，我保證以後不會再來這裡洗車了」。
後來她也在留言處表示，已經把這件事報警處理，沒想到警察說，這家店他們已經處理過好幾次了，還叫原PO以後不要來這裡洗。
網友紛紛表示，「好扯，太惡劣了吧，還好妳有錄影拍照」、「無所不用其極的賺錢」、「看就黑店啊，可能爆大一點才會怕，水好深」、「去看Google評論就知道強迫推銷，把車弄到刮傷不是第一次了，蠻多一星評論都跟苦主一樣呢」、「我也吃過他們的虧」。
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