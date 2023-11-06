搭公車遭陌生女賞巴掌！乘客冷眼旁觀求下車 她嘆：被打死也沒人在乎

近日，一名女子搭公車竟無故遭陌生人賞巴掌、用指甲攻擊，造成臉上多處見血傷口，然而同車乘客卻沒有人出手阻止，全車都只在一旁默默旁觀，不禁她感嘆現代社會的冷漠。

原PO在「Dcard」心情版發文表示，前幾天搭公車回家途中，身旁一名女子突然大力甩頭髮到她臉上，還伸手摸她大腿內側靠近私密處位置，「我制止她問她在做什麼，她說我袋子撞到她，我和她說可以用講的，她聲稱自己有講但我不理她。」原PO無奈解釋，自己根本沒有撞到對方，當時也沒戴耳機，如果對方有講話她絕對聽得到。

接著，該名女子突然說原PO罵她變態，要告她，「但我根本沒罵她變態，我就跟她說好，那我們一起去警局。」沒想到女子拿出手機要拍照，原PO擋住鏡頭告訴她這是侵犯肖像權，結果女子竟然開始瘋狂用指甲抓她的手，並迅速朝臉部攻擊，打了她好幾個耳光，力道大到口罩都掉下來，「我印象中有反抗，但她不只攻擊一次，而且都著重在我的臉上，還有直接往我眼球重擊。」

女子遭攻擊，臉上留下大大小小的傷口。圖／翻攝自Dcard

「而我覺得最心寒的是，周遭的乘客沒有一個人幫忙，大家都只是離遠遠的，沒有人阻止她、沒有人問還好嗎、也沒有人叫司機報警，大家就只是冷漠地看著，好像我被打死了也不會有人在乎。 」原PO難過表示，後來司機終於發現動靜後報警，車上兩位女生居然要求司機放她們下車，因為在趕時間，「這大概是最讓我覺得受傷的地方，周遭的人都好冷漠。我不知道為什麼這一切會發生在我身上，整個變得很懷疑人生，現在看到自己的臉也不知道該怎麼辦，很怕留疤。」

原PO到醫院驗完傷，馬上去警局提告，結果警方說那名女子沒有提告就走了，「居然就可以直接走？也不用被拘留什麼的。我現在真的很懷疑人生，也不知道我還能做什麼，只希望傷口快點恢復，也希望這是人生中遇到最衰的一件事，不會再有其他更倒霉的事了。」

許多網友紛紛留言替原PO加油，「心疼，支持提告」、「一定要告她啊」、「這一定得告，很誇張」、「她抓得好嚴重⋯替妳覺得生氣，這種人一定要告！」、「很離譜」、「太扯了只是出門搭公車就遇到瘋子」、「光用看的就覺得好痛」、「這種瘋子真的很難防⋯⋯」、「加油，替妳感到生氣」。