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小二女寫「一邊…一邊」造句 醫師爸看完笑翻：是不是有誤會
孩子的童言童語偶爾會讓人會心一笑，有時候在作業中，會看到一些不為人知的事情。兒童感染科醫師顏俊宇近日分享小二女兒的國文作業，他看完後直呼「笑死，這當中是不是有什麼誤會」，不少網友看了也笑翻。
醫師顏俊宇在臉書發文提到，他最近看了小二女兒的國文作業，有一個題目是造句「一邊⋯一邊」，結果女兒寫了「爸爸一邊看電視，一邊吃水果，真悠閒」，讓他直呼「笑死，這當中是不是有什麼誤會」。
顏俊宇表示，女兒後來有說是自己亂造的句子，但是看到還是很好笑，因為實際的生活，他下診後要做診所雜事、還要幫女兒看功課、複習期中考，很忙碌，不太能有「悠閒」的時間。
不少網友看到也笑翻回應，「真悠閒⋯希望這句話不會讓顏醫師診所病人突然變很多」、「真的會誤會！笑屎」、「還好不是什麼奇怪又尷尬的句子啊！」，也有網友誇獎女兒，「字很整齊耶」、「字好漂亮，低年級生寫這樣不簡單」。
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