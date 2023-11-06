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餐廳內手機點餐「居然還收服務費」 他超火大：點到牙起來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友不滿許多餐廳使用的「掃碼點餐」方式，引起熱烈討論。示意圖／Ingimage
一名網友不滿許多餐廳使用的「掃碼點餐」方式，引起熱烈討論。示意圖／Ingimage

電子化時代下，越來越多餐廳將點餐方式改為「掃碼點餐」。一名網友抱怨，點餐時沒有實體菜單，只能看小小的手機螢幕，居然還要收服務費，讓他十分火大，因此詢問眾人「現在的餐廳為啥都要手機點餐？」

原PO在PTT以「整間餐廳的客人都只能對著手機點餐」為題發文表示，假日去餐廳吃飯時，一坐下店員就拿了一張QR CODE要他自己點餐，「一把火莫名的燒起來，這餐一個人也要1000多台幣，結果沒有實體菜單，要自己看小小的手機點餐。港式的品項又多，真的是點到快『牙』起來了，結果還要收服務費。」

貼文引起網友熱烈討論，許多人反駁原PO觀點，認為手機點餐十分便利，「時代變了」、「手機點餐有圖片可看不好嗎？」、「我覺得反而更方便」、「這樣很好啊要習慣」、「超爽欸不用跟陌生人說話」、「節省人力」、「自己點餐不錯吧，可以慢慢來也不用一直等店員來」、「手機點餐其實好很多，可以知道自己點多少跟看到整體價格」。

也有不少人同意原PO意見，「同意，吃個飯還要手機有電有網路，沒電力直接變原始人」、「不喜歡+1」、「超討厭線上點餐」、「手機看菜單超沒效率的，還要一直滑，真不知道餐飲業在想什麼」、「對年長的很不友善，看、操作都很吃力」、「重服務的餐廳還是要紙本比較好啦，比較有桌邊服務的感覺，至少也給客人一台平板點餐吧」。

不過，有網友認為「服務費」才是問題所在，「自己點很好啊，但收服務費不合理」、「重點是還敢跟你收服務費」、「最可笑的是服務費」、「服務費真的很瞎」、「點餐QR、送餐機器人，結果四個店員聚在櫃檯聊天，還要一成服務費」。

手機 服務費 餐廳

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