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台灣人被寵壞！住14年美國人吐真實感受 網狂點頭：超有感

聯合新聞網／ 綜合報導
吳鳳和柯龍認為台灣跟美國比起來真的很好，不過也有人認為美國很好，各有優缺點。示意圖，非新聞當事人。圖／本報資料照片
吳鳳和柯龍認為台灣跟美國比起來真的很好，不過也有人認為美國很好，各有優缺點。示意圖，非新聞當事人。圖／本報資料照片

藝人吳鳳來台17年，常常分享國外與台灣的文化差異，近期他在Youtube頻道與美籍藝人柯龍分享在台灣居住的心得，柯龍直接就表示「台灣人被寵壞了」，主要是因為便宜方便、又很安全、物價又比美國低很多，還有優異的健保，引起不少人共鳴。

柯龍舉例美國加州，現在有一條很特殊的法規，就是你如果搶了950塊美金（約新台幣3萬元）以下的話屬於合法，甚至警察也不能抓，員工如果想要拿回來，反而還會被搶匪告，因此在加州，這種集體打劫的事件層出不窮。

柯龍提到美國物價超高，在城市裡，譬如一個三明治或是漢堡，就差不多要台幣600元左右，雖然收入比起台灣高，但相對的稅也很重，差不多30-45％，奇怪的是賺越少反而稅扣越多，讓窮人更窮，富人更加富有「如果有美國夢，幾乎都只存在有錢人，一般人會吃虧一輩子」。

吳鳳和柯龍認為台灣跟美國比起來真的很好，像是治安很好、健保系統完整。圖／吳鳳Rifat頻道
吳鳳和柯龍認為台灣跟美國比起來真的很好，像是治安很好、健保系統完整。圖／吳鳳Rifat頻道

柯龍提到因為台灣真的太安全了，所以只要發生一點小事都很容易被放大，像是有人插隊、被比中指，可能就會提告，美國的話，常看到搶殺、爆炸或是性侵等治安事件，都算是日常新聞，台灣通常是幾個月一次。

另外柯龍也講到最讓人有感的台灣健保，因為美國人在美國花錢量很大，譬如看牙醫，沒有保險的話，光拔個智齒，就要差不多600塊美金，差不多台幣2萬元，柯龍強調，台灣真的很好，「千萬不要小看自己的國家」。

這段影音一出後，也引起了很多人的共鳴，「我相信，因為我住過歐洲，本人誠心發言，台灣真的比較好，難得的是，台灣的高安全程度，不是政府用高壓、專制或隱瞞做成的，真的很珍惜自己是台灣人」、「對於一個在美國生活15年後搬回台灣的台灣人我來說我完全同意，美國除了房子比較大車子比較便宜，當然還有市場比較大， 之外，台灣其他方面都比較好」。

不過也有人認為，「我是美籍，住在紐約35年的，台灣人，目前仍住在紐約，個人覺得住在紐約挺好。65歲前有歐巴馬健保，看病吃藥開刀免費，65歲以後有老人白卡，看病吃藥開刀免費，至於牙齒也不是一個需要時常看醫生的病，保險不包的我自付没有問題」、「台灣也是很危險的，尤其是交通 ，我發現最近亂開亂騎的三寶大人，是不是量又增加了」。

美國 台灣 健保

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