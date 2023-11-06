送一家五口愛心炒飯…對方加碼討「烤魚、雞湯」 老闆霸氣回應網讚爆

不少餐廳都有提供免費的愛心餐，近日有自稱弱勢的網友，向愛心店家索取一家五口的餐點，老闆好心答應提供五人份炒飯，怎料對方竟要求加碼價格比較貴的「烤魚」和「雞湯」，讓老闆相當無言。

該名老闆在臉書社團《爆怨公社》發文，貼出與網友私訊的內容，可以看到對方聲稱家裡經濟困難，想索取餐點，老闆沒多想立刻詢問對方一家多少人，得知有五人後，也表示會提供五份炒飯，看對方哪時方便來領取。

老闆好心提供五人份炒飯。圖擷自《爆怨公社》

怎料，該網友竟說：「謝謝你，聽說你們的烤魚還有雞湯也很好吃，我想要多個要一份可以嗎？再加兩個車（炒）泡麵」，看到這個回覆的老闆心生怒火，認為要求太過份，於是回應：「可以沒問題，這樣五個炒飯450，烤魚、雞湯1,400，泡麵兩個我贈送，總共1,850感謝」，網友還傻眼問：「你不是要送我吃嗎」，老闆則霸氣回嗆：「我每送（不爽）啊！」

網友加碼點菜，讓老闆瞬間怒火中燒。圖擷自《爆怨公社》

老闆將對話貼出來，無奈表示：「人家棉襖就暖暖的在那邊，你硬要拿打火機點一下」，更不客氣地說道，「我當我救濟，你當我慈濟」。

對此，網友也紛紛回應，「原來人可以厚顏無恥到這等境界」、「之前也看過，拿愛心便當嫌肉太小塊，自己翻便當偷換菜的新聞，搞的現在有愛心的人都被嚇少了」、「這老闆我喜歡」、「我賣小吃店的，有一次一個流浪漢來跟我說，他沒錢可以嗎？我說沒關係，那我用滷肉飯給你，他說我要咖哩飯、滷蛋，還要有豆腐…還有其他的嗎？我傻眼」、「這種臉皮到底是怎麼練出來的」。