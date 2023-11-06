快訊

利息政策雲霄飛車！土耳其放棄「低利救經濟」

被爆列入民進黨不分區立委討論名單 瑞莎發文親回應

藍白總統還在喬 台中非綠「示範區」後續怎麼走？

送一家五口愛心炒飯…對方加碼討「烤魚、雞湯」 老闆霸氣回應網讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
不少餐廳都有提供免費的愛心餐，幫助弱勢族群溫飽。示意圖／ingimage
不少餐廳都有提供免費的愛心餐，幫助弱勢族群溫飽。示意圖／ingimage

不少餐廳都有提供免費的愛心餐，近日有自稱弱勢的網友，向愛心店家索取一家五口的餐點，老闆好心答應提供五人份炒飯，怎料對方竟要求加碼價格比較貴的「烤魚」和「雞湯」，讓老闆相當無言。

該名老闆在臉書社團《爆怨公社發文，貼出與網友私訊的內容，可以看到對方聲稱家裡經濟困難，想索取餐點，老闆沒多想立刻詢問對方一家多少人，得知有五人後，也表示會提供五份炒飯，看對方哪時方便來領取。

老闆好心提供五人份炒飯。圖擷自《爆怨公社》
老闆好心提供五人份炒飯。圖擷自《爆怨公社》

怎料，該網友竟說：「謝謝你，聽說你們的烤魚還有雞湯也很好吃，我想要多個要一份可以嗎？再加兩個車（炒）泡麵」，看到這個回覆的老闆心生怒火，認為要求太過份，於是回應：「可以沒問題，這樣五個炒飯450，烤魚、雞湯1,400，泡麵兩個我贈送，總共1,850感謝」，網友還傻眼問：「你不是要送我吃嗎」，老闆則霸氣回嗆：「我每送（不爽）啊！」

網友加碼點菜，讓老闆瞬間怒火中燒。圖擷自《爆怨公社》
網友加碼點菜，讓老闆瞬間怒火中燒。圖擷自《爆怨公社》

老闆將對話貼出來，無奈表示：「人家棉襖就暖暖的在那邊，你硬要拿打火機點一下」，更不客氣地說道，「我當我救濟，你當我慈濟」。

對此，網友也紛紛回應，「原來人可以厚顏無恥到這等境界」、「之前也看過，拿愛心便當嫌肉太小塊，自己翻便當偷換菜的新聞，搞的現在有愛心的人都被嚇少了」、「這老闆我喜歡」、「我賣小吃店的，有一次一個流浪漢來跟我說，他沒錢可以嗎？我說沒關係，那我用滷肉飯給你，他說我要咖哩飯、滷蛋，還要有豆腐…還有其他的嗎？我傻眼」、「這種臉皮到底是怎麼練出來的」。

爆怨公社 愛心餐

延伸閱讀

開價1,880萬！台南3屍凶宅求售 作家驚：看來鬼也打不了房

過譽？他2點質問「好市多會員誰在續約」 擁車族笑：真的太香

「去客廳化」小宅夯！他建議廢掉餐廳更好 網友意見五五波

驅蟑新招！水晶肥皂滑到排水孔卡一個月 她驚：蟑螂明顯變少

相關新聞

手卷架翻過來「畫面超衝擊」 客嚇壞：手真的不要太賤

不少人到日式餐廳都會來份手卷，因為手卷長長一條，店家也都會用架子裝著，好讓食物立起來。然而近日有網友分享，把手卷架翻開來後的「驚悚畫面」，引發熱議。

送一家五口愛心炒飯…對方加碼討「烤魚、雞湯」 老闆霸氣回應網讚爆

不少餐廳都有提供免費的愛心餐，近日有自稱弱勢的網友，向愛心店家索取一家五口的餐點，老闆好心答應提供五人份炒飯，怎料對方竟要求加碼價格比較貴的「烤魚」和「雞湯」，讓老闆相當無言。

台灣人被寵壞！住14年美國人吐真實感受 網狂點頭：超有感

藝人吳鳳來台17年，常常分享國外與台灣的文化差異，近期他在Youtube頻道與美籍藝人柯龍分享在台灣居住的心得，柯龍直接就表示「台灣人被寵壞了」，主要是因為便宜方便、又很安全、物價又比美國低很多，還有優異的健保，引起不少人共鳴。

北市知名拉麵頂讓！老闆喊「輕鬆開店」曬條件 網：誰接誰傻

日本拉麵品牌「鷹流拉麵」於2012年進軍台灣，以濃厚拉麵擄獲不少饕客。其中，主打生薑口味湯頭的鷹流生姜醬油拉麺「麺屋和創wasou」...

不是都市傳說！見友人「雙腳開車」 糾正反遭嗆：爸媽都這樣

「本來以為是都市傳說，沒想到真的有這種人」，一名網友在PTT發文分享，近日搭朋友的車，發現她左腳踩煞車、右腳踩油門，自己糾正她後...

屁孩搭計程車狂踢冷氣口遭制止 恐龍家長嗆司機：要不要用保鮮膜包起來？

恐龍家長無所不在，一名計程車司機分享近日糟糕的載客經驗，有屁孩故意用腳狂踢冷氣出風口，司機出聲制止卻被恐龍家長嗆「用保鮮膜包起來」，讓他感到十分生氣，「如果不會教真的不要帶出來害人啦！現代人寵小孩已經是無極限了嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。