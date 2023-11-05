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不是都市傳說！見友人「雙腳開車」 糾正反遭嗆：爸媽都這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日搭朋友的車發現對方「雙腳開車」，糾正錯誤後竟還被反嗆「爸媽也都這樣開」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近日搭朋友的車發現對方「雙腳開車」，糾正錯誤後竟還被反嗆「爸媽也都這樣開」。示意圖／Ingimage

「本來以為是都市傳說，沒想到真的有這種人」，一名網友在PTT發文分享，近日搭朋友的車，發現她左腳踩煞車、右腳踩油門，自己糾正她後，竟被反嗆「爸媽也都這樣開」，讓他不禁好奇「現實生活中真的很多人雙腳開車？」

貼文一出，網友們紛紛不解直呼，「雙腳開車根本是三寶！」、「這樣開不會覺得腳很擠嗎？」、「（油門、煞車）位置設計就不是讓駕駛用雙腳，一堆三寶真的讓人感到恐怖」、「我們公司的女同事加女主管，我大約坐過10來個吧，都是雙腳開車」、「雙腳開車還敢承認，笑死」、「雙腳開車，出狀況時身體是要靠什麼平衡啊？靠油門嗎？」。

網友們也直言，許多車禍暴衝事故，八九不離十都是「雙腳開車」惹的禍，「一緊張左右都分不清楚了」、「撞車之後車子還繼續往前嚕一大段的，9成9是一腳油門一腳煞車的，請政府重視」、「雙腳開車最大的問題是暴衝，只要看到暴衝新聞，100%是左腳剎車」、「難怪一堆車子莫名暴衝」。

事實上，在安全操駕觀念中，油門、煞車踏板都應該用右腳來踩，在汽車駕照路試規則中，若以左腳控制煞車踏板得扣16分（身心障礙者特製車除外），且可連續扣分。而就汽車構造設計來看，僅管煞車踏板在油門左側，但位置仍較靠近右邊，就是為了方便右腳能控制油門、煞車。

駕照 車禍 PTT

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