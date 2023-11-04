2機車慘遭鳥屎爆擊他問「哪裡惹到鳥？」 網笑：喝到早餐店大冰奶

台灣的早餐店琳瑯滿目，種類眾多，不管是中式還是西式，都有自己的擁護者。最近一名網友在買早餐的時候發現，前面連續兩位都點一樣的餐點，他還是第一次聽到這樣點餐，好奇這到底是「什麼鬼東西？」，也引起熱議。

2023-11-04 10:20