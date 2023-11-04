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2機車慘遭鳥屎爆擊他問「哪裡惹到鳥？」 網笑：喝到早餐店大冰奶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發布一張照片，只見兩輛機車被鳥屎砸到體無完膚，網友幽默發問「這兩台機車到底哪裡惹到鳥了？」圖片來源/「路上觀察學院」
一名網友發布一張照片，只見兩輛機車被鳥屎砸到體無完膚，網友幽默發問「這兩台機車到底哪裡惹到鳥了？」圖片來源/「路上觀察學院

室外停車難免會被鳥屎砸中，其中樹蔭底下中獎機率又更高。日前一名網友上傳一張照片，只見兩輛機車被鳥屎砸到體無完膚，網友幽默發問「這兩台機車到底哪裡惹到鳥了？」

原PO在FB社團「路上觀察學院」發文，只見照片中的兩台機車皆被鳥屎爆擊，車頭跟前輪皆佈滿了鳥屎，踏板也遭殃，甚至連前方人行道也滿滿都是鳥屎的痕跡，有趣的是，一旁的紅色機車露出的前輪卻絲毫未受波及。

貼文一出，網友紛紛逗趣回應，「那隻鳥是喝了早餐店的大冰奶嗎」、「糞怒鳥」、「這篇想笑但又覺得好慘」、「一個慘字不夠形容」、「這車我不想要了」、「屎詩巨作」、「集體食物中毒」、「諾羅而已，休息幾天、注意水分補充」、「他倆有沒有惹到鳥我是不知道，現在知道的事是鳥惹到他倆了」。

此外，也有網友分析，「這應該停到黑冠麻鷺棲息的樹下，以這屎量看來樹上應該有鳥巢」、「非常有可能哦，兩隻幼鳥的產量相當驚人的」、「我親眼看過，一隻幼鳥就可以達到這種程度，跟瀑布差不多」、「應該是黑冠麻鷺的便便啦，上面有巢才會這麼多大便」、「這個一看就知道是停在樹下的」。

鳥屎 黑冠麻鷺 早餐店

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