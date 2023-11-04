團體出遊吃12000罰單！駕駛超速求分攤 他拒出錢遭網酸沒情義

一群朋友開車出遊，如果駕駛收到罰單，同車的人應該幫忙分攤嗎？一名網友就分享，自己前陣子和朋友出遊，回來駕駛因超速而收到一張12000元罰單並要大家共同分擔，卻讓他十分抗拒，認為「車又不是我開的，為什麼我要出這個錢？」

原PO在Facebook社團「匿名公社」發文表示，前陣子一群朋友一起出遊，負責開車的朋友沒跟大家收油錢和高速公路通行費，但玩回來後對方卻收到一張12000元的超速罰單，並要車上的5個人一人出2400元，共同分攤這張罰單。

雖然其他朋友都願意出錢幫忙繳罰單，但原PO很不情願，即便其他朋友勸他，「平常那位開車的朋友載大家到處玩，也都沒收油錢，這次罰單就幫忙出一下，不要因為這樣讓友情生裂」，他還是認為，「對方的違規跟我一點關係都沒有，我也沒有必要出這個錢吧？」

原PO補充，當時速限只有60，那位開車的朋友被拍到時，時速卻達到110，不僅要繳12000元罰鍰，車牌也被吊扣半年。然而，那位朋友還不覺得自己超速有錯，反而怪那個地方路很大條，卻限速60公里不合理。

貼文一出，多數網友覺得原PO沒情義，酸溜溜表示，「你太自私又愛計較，人家免費載你，不收油錢不收過路費欸」、「這2400你就當補他的油錢通行費囉」、「你這種人不適合有朋友」、「有你這朋友真倒楣」、「你應該只是把對方當工具人而已吧」、「那你把之前的車資都還給他」、「你以後騎機車跟在他們後面好了」、「真心覺得要幫忙出」。

不過也有人認為，開車那位朋友根本是危險駕駛，不需要替他承擔錯誤，「12000根本只是他自己飆爽，還拿同車人的生命開玩笑，這種敢拿出來講直接絕交了吧」、「發生事故撞死人不知道會不會也跳出來求幫忙分攤」、「他錶速破百，意思是把一般道路當成高速在跑。這條駕駛自己吞，我不會出，因為他對車上所有乘客的安全視若無睹，同時也不會再跟他一同出遊」。