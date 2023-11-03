他好奇「台灣男要怎麼脫單」 網問：你算優秀的男生嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的單身男性不追女生了，男網友提問如果真的是這樣，台灣「男生們要怎麼脫單啊」？ 示意圖／ingimage
台灣的單身男性不追女生了，男網友提問如果真的是這樣，台灣「男生們要怎麼脫單啊」？ 示意圖／ingimage

真的是因為「女追男隔層紗、男追女隔座山」的關係，讓台灣的單身男性不追女生了，有網友在Dcard 提問如果真的是這樣，台灣「男生們要怎麼脫單啊」？

原PO貼文中疑惑的說，為何「現在單身的男生越來越多，而且優秀的男生很多保持單身」，他私下也跟朋友討論女生對男生的要求，除身高要180公分以上，也就是高、富、帥之外，還要有房有車，也不希望跟男方的父母同住一屋。

原PO也說自己既不高、也不富、更不是帥哥，年薪約40萬新台幣，平日機車代步，房子月租9000元，沒有存款，所以買不起房，因開車開銷太大，不予考慮。現在在外租屋，沒有跟父母親住一起，如果回鄉工作就要跟父母同住。經過比較男女生選擇對象的標準之後，原PO感嘆的說「男生們要怎麼脫單啊？」

網友們在看完內容後，紛紛留言回應表達看法，「首先，不是每個女生的條件都這麼高又表面，其次你描述自身的條件除了身高，其他都是可以後天努力的，結論是，你的觀察很粗淺又缺少執行力改善自身條件」、「你的月薪33000元新台幣，就薪水來說甚至輸一大堆女生，假如不能兩個人比一個人更好，那結婚的意義在哪，那你有什麼特長？」，也有人說，「典型的什麼優點都沒有，只會怨天尤人」、「你的論點不對吧，優秀的男生不會找不到啊，還是你認為自己條件這樣算優秀的男生」、「優秀的人保持單身跟被淘汰應該算兩件事」。

更多網友表示，「我看很多沒有車沒房，負債的8+9都可以女友一個換一個」、「優秀的男生很多保持單身，但你不是那個優秀的男生」，有人對「談戀愛」興趣缺缺，因為「反正還有超多事情要做，不談戀愛真的無傷大雅，低於這個標準的我也沒慾望，大概就是佛系半退出戀愛醬子」。

相關新聞

他好奇「台灣男要怎麼脫單」 網問：你算優秀的男生嗎？

真的是因為「女追男隔層紗、男追女隔座山」的關係，讓台灣的單身男性不追女生了，有網友在Dcard 提問如果真的是這樣，台灣「男生們要怎麼脫單啊」？

在餐廳吃到壞掉食物卻收到1句回應 網氣炸喊：這是話術

有時候去餐廳吃飯，難免會吃到不滿意，甚至有問題的餐點，這時向業者反應，通常會得到合適的回覆。不過日前有位網友抱怨，他最不爽業者回覆這句「沒聽過其他客人反應耶」，對此，有內行人揭「這是話術」。

紙吸管成效不佳讓塑膠吸管「重出江湖」？ 網批：減塑政策治標不治本

為了落實環保，台灣自2019年起開始實施減塑政策，許多店家陸續停止提供塑膠吸管，同時許多店家開始使用紙吸管。不過，有民眾發現，連鎖超商、咖啡廳仍然有塑膠吸管可以使用，讓他疑惑「塑膠吸管怎麼又回來了？」

台男娶日女讚貼心不勢利 網：婚後不工作 口袋還是要夠深

原PO在文中點出日籍女子在交往或結婚時的好處。他認為，日女一般來說都很貼心，「在外面約會的時候會打扮的漂漂亮亮的，給另一半做足面子」，並且在約會時，儘管男方會主動付擔全額，日女仍舊會主動掏錢分擔部份的款項

40歲仍膝下無子成「人生遺憾」？ 過來人吐心聲

決定生小孩前需要有很多考量，尤其近年物價頻漲，許多夫妻擔心薪水無法負荷養育孩子的開銷，因此決定不生小孩。不過有網友相當好奇，若過了40歲之後，仍沒有小孩，是否會成為一輩子的遺憾？多數網友卻認為「不生小孩才輕鬆」。

男問這運動品牌不再夯嗎？ 網解析原因認同「不潮了」

運動品牌隨著時間流逝，如果沒有繼續開發新的材質、新的式樣，客群不再受到產品的吸引，這品牌自然會被淘汰，或被相關企業併購。有一位男網友對某運動品牌感覺不再受到年輕客群的歡迎感到納悶，並在PTT貼文提問其他人是否有相同的感覺，知不知道何種原因造成這樣的結果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。