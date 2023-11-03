他好奇「台灣男要怎麼脫單」 網問：你算優秀的男生嗎？

真的是因為「女追男隔層紗、男追女隔座山」的關係，讓台灣的單身男性不追女生了，有網友在Dcard 提問如果真的是這樣，台灣「男生們要怎麼脫單啊」？

原PO貼文中疑惑的說，為何「現在單身的男生越來越多，而且優秀的男生很多保持單身」，他私下也跟朋友討論女生對男生的要求，除身高要180公分以上，也就是高、富、帥之外，還要有房有車，也不希望跟男方的父母同住一屋。

原PO也說自己既不高、也不富、更不是帥哥，年薪約40萬新台幣，平日機車代步，房子月租9000元，沒有存款，所以買不起房，因開車開銷太大，不予考慮。現在在外租屋，沒有跟父母親住一起，如果回鄉工作就要跟父母同住。經過比較男女生選擇對象的標準之後，原PO感嘆的說「男生們要怎麼脫單啊？」

網友們在看完內容後，紛紛留言回應表達看法，「首先，不是每個女生的條件都這麼高又表面，其次你描述自身的條件除了身高，其他都是可以後天努力的，結論是，你的觀察很粗淺又缺少執行力改善自身條件」、「你的月薪33000元新台幣，就薪水來說甚至輸一大堆女生，假如不能兩個人比一個人更好，那結婚的意義在哪，那你有什麼特長？」，也有人說，「典型的什麼優點都沒有，只會怨天尤人」、「你的論點不對吧，優秀的男生不會找不到啊，還是你認為自己條件這樣算優秀的男生」、「優秀的人保持單身跟被淘汰應該算兩件事」。

更多網友表示，「我看很多沒有車沒房，負債的8+9都可以女友一個換一個」、「優秀的男生很多保持單身，但你不是那個優秀的男生」，有人對「談戀愛」興趣缺缺，因為「反正還有超多事情要做，不談戀愛真的無傷大雅，低於這個標準的我也沒慾望，大概就是佛系半退出戀愛醬子」。