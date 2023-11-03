紙吸管成效不佳讓塑膠吸管「重出江湖」？ 網批：減塑政策治標不治本

為了落實環保，台灣自2019年起開始實施減塑政策，許多店家陸續停止提供塑膠吸管，同時許多店家開始使用紙吸管。不過，有民眾發現，連鎖超商、咖啡廳仍然有塑膠吸管可以使用，讓他疑惑「塑膠吸管怎麼又回來了？」

有網友在PTT發文詢問，近期到便利商店或連鎖咖啡廳消費時，發現店家仍有提供塑膠吸管，讓他直言「之前不是說什麼海龜很可憐不提供了嗎？」，讓他好奇為何現在又有塑膠吸管了，同時認為塑膠吸管的替代品「紙吸管」相當不好用。

許多網友批評減塑政策根本治標不治本，應該要宣導垃圾不要亂丟，更直言環保是「假議題」，「環保只是特定人士用來圈錢的噱頭」、「很多『環保』議題都淪為情勒跟自助餐」、「禁吸管就白痴政策，根本圖利廠商降低支出成本」、「如何阻止垃圾入海才是重點吧」、「終於發現問題是人類什麼都往海裡丟」。

此外，許多網友也抱怨「禁用塑膠吸管」政策帶來的不便，其中紙吸管不但不好用也沒有比較環保，「紙吸管含致癌成分啊，比塑膠吸管還毒」、「紙吸管你咖啡豆再高級都變噁爛紙漿味」、「用紙吸管是有比較環保？」、「就口杯跟蓋子有的品質超爛根本不密合，拿起來喝直接滴到衣服，然後紙吸管品質也不好一會就爛掉」。