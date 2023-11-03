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40歲仍膝下無子成「人生遺憾」？ 過來人吐心聲

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇40歲仍沒孩子是否會成為人生遺憾，但多數人卻傾向沒小孩的生活才輕鬆。示意圖／Ingimage
有網友好奇40歲仍沒孩子是否會成為人生遺憾，但多數人卻傾向沒小孩的生活才輕鬆。示意圖／Ingimage

決定生小孩前需要有很多考量，尤其近年物價頻漲，許多夫妻擔心薪水無法負荷養育孩子的開銷，因此決定不生小孩。不過有網友相當好奇，若過了40歲之後，仍沒有小孩，是否會成為一輩子的遺憾？多數網友卻認為「不生小孩才輕鬆」。

一名網友在PTT八卦版以「40歲沒生小孩，是不是一輩子的遺憾？」為題發文，表示「不孝有三，無後為大」，若40歲前沒生小孩，40歲之後大概也不會有了，讓他想知道沒有小孩是否會成為一生的遺憾，並認為年輕夫妻應當要思考清楚。然而，此文一出，網友們的回應卻一面倒向「不要生小孩」。

傾向不生小孩的網友們認為，人生有遺憾的事很多，根本不缺這一件，而且不用照顧小孩日子反而更輕鬆，「有這麼多遺憾了缺這個？要知足」、「根本生活超愜意好嗎，爽爆了」、「不要講啥不孝啥的，平常是有多孝順父母」、「當心生了更遺撼？後悔當初幹嘛生」、「很多人年輕時生了後悔，就一堆離婚的」。

不過也有網友認為，還是要把握年輕時生養，「很多人年輕時不想生，等到想生時卻生不出來」。

台灣少子化現象嚴峻，行政院近年致力推動「0-6歲國家一起養」政策，若孩子由父母、家人照顧，或送托未簽約的私立托嬰中心、聘請保母，得領取育兒津貼。今年8月起，育兒津貼已提高至每月5000元，若生第2胎可領6000元，第3胎以上可領7000元。

父母 PTT 育兒津貼 托嬰

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