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高檔！她在好市多試吃到大鮮蝦壽司 網：應該排到門口了吧

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友在美式賣場壽司試吃，排隊後順利拿到一貫大鮮蝦壽司。圖擷自Dcard
女網友在美式賣場壽司試吃，排隊後順利拿到一貫大鮮蝦壽司。圖擷自Dcard

不知從何時開始，大賣場有新的食品時，都會擺車試吃，藉此推銷產品外，也順便增加它的知名度和銷售量，所以假日大賣場顧客多時，會有很食品或產品試吃車已經司空見慣。有一女網友在好市多購物時，現場有攤試吃車大排長龍，原來是日本食物在試吃，原PO試吃完後心感喜悅，心想真的好吃，想問一下其他人「有吃過什麼難忘的試吃品項呢？」

原PO在Dcard貼出2張日式食物的照片，同時用文字敘述，這是她逛好市多時，發現有一試吃車在大排長龍，於是湊過去一看，竟然是壽司試吃，排隊後順利拿到一貫大鮮蝦壽司，在連鎖日式壽司店這樣一貫也要賣40元台幣，原PO心想「真是太高級了」。

有在好市多試吃過的網友們紛紛回應，「吃過龍蝦跟牛排，那個要有人到檯子前面就開始排，不然份量超少（大概10份而已吧），通常等他做好再排就來不及了」、「沒吃過多高級，但有一次平日很閒，在有試吃的地方來回逛了一個小時，我原本要買牛肉捲當午餐，逛完就飽了」，也有人表示，「通常都是晚上9:30，差不多就會把即期食品給民眾吃」、「之前快打烊的時候，店員很奮力的招呼，結果我吃了好幾個鮭魚握壽司，通常這種沒辦法放到隔天，與其丟掉不如給大家吃」。

女網友在美式賣場壽司試吃，排隊後順利拿到一貫大鮮蝦壽司。圖擷自Dcard
女網友在美式賣場壽司試吃，排隊後順利拿到一貫大鮮蝦壽司。圖擷自Dcard

更多網友表示，「這個應該要排到門口了吧」、「小時候覺得最高等級的是鱈魚！好像有一次有吃到干貝」、「現在試吃都好難排到了，店員也愛給不給的」、「金目鱸魚一煮就是一大鍋，大部分的人只會排一次，有一次一直來回排排了7輪，真的好吃」。

其中一位網友分享試吃過「現煎牛小排，好嫩好好吃，還有松露醬油拌飯，雖然沒有很高級，但是真的很香」，引發他人興趣「松露醬油的味道可以詳細說明一下嗎？」有人留言回說「那個白飯應該是電子鍋煮出來的，粒粒分明，然後單純拌醬油」、「我第一次吃到松露也覺得超臭，但後來愛上那個味道」、「松露醬油拌飯真的很好吃，很想問怎麼用的」、「我不知道松露真正的味道是怎樣，但是它不死鹹，拌飯很香，常常在舉辦試吃」。

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