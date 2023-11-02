男問這運動品牌不再夯嗎？ 網解析原因認同「不潮了」

運動品牌隨著時間流逝，如果沒有繼續開發新的材質、新的式樣，客群不再受到產品的吸引，這品牌自然會被淘汰，或被相關企業併購。有一位男網友對某運動品牌感覺不再受到年輕客群的歡迎感到納悶，並在PTT貼文提問其他人是否有相同的感覺，知不知道何種原因造成這樣的結果。

原PO的文中提到，UnderArmour這個品牌在2016年達到全盛時期，當時「金州勇士MVP Curry代言一件最基本品牌圖案T恤要價約新台幣1000多元」，但今年（2023年）突然想到這品牌，隨機去幾個網購平台看價錢，同款T恤只剩下470元、430元，並且加入品牌會員有折扣100元剩下300多元，原PO心想「比迪卡儂還便宜」，而只看到「巨石強森代言的健身系列比較高價，深深了解名人代言費佔了衣物鞋包成本50%以上」，原PO於是提問其他人有沒有發現這現象？

網友們看完原PO貼文後，也紛紛留言回應表示，「最主要是不潮了」、「太氾濫就不潮了」、「logo很醜」，有人說「只有50歲老人才會穿」、「老人牌子，一堆老人很愛」、「為何很多老人在穿，好神奇！」，也有人表示「要50元的也有」。更多網友拿另一個運動品牌來做比較，「畫上勾勾，再爛的東西看起來都高級」、「大勾勾才帥好不好，公認的體育史上最好LOGO」，當然也有人說，「UA鞋真的不太好穿，偏硬」、「鞋底走路不是很舒服」、「大勾勾才醜吧，UA是產品醜不是logo醜」、「UA的衣服現在變得很差了，基本上不買啦」、「中國某網路網購平台很多假貨，都是中國那邊自己印的」。

有網友也趁機問現在運動品牌的流行趨勢，「以前是流行超級乾（SUPERDRY），再來北臉（The North Face），現在是那個品牌呢？」有網友回「體育老師穿美津濃跟亞瑟士」、「Lululemon」、「Lululemon真的比UA好穿」、「現在最潮的是adidas吧」。