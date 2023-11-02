荷包越來越薄！網議近8年漲最離譜東西 這回答獲得大量共鳴

台灣物價飛漲，使國人荷包緊縮。一名網友詢問近8年「漲價最離譜的東西」，對此，有人回應房價、手搖飲料、便當、雞排，但也有不少人覺得是雞蛋。

一名PTT網友以「這八年來，有什麼東西你認為漲的最離譜？」為題發文，表示自己覺得雞排從50元變成100元，漲幅程度最誇張，並詢問其他人的看法。

最多網友共鳴回應：「房價有感」、「最離譜的是房價」、「房價吧，漲幅有夠可怕」、「房價啊，竹北30變90，板橋40變100」、「我七年前想要買的房子現在破千萬」、「房價最扯，8年前買三房的錢，現在只能買兩房」。

也有人提及民生：「飲料、鍋貼、雞排」、「外食物價，房價已經放棄了」、「飲料，隨便一杯新品都80」、「排骨飯漲到105」、「便當最有感」、「金針菇10元漲到15，50%耶！」、「奶油餅3個10元漲到1個15元」、「油價，以前機車加滿85，現在145」。

另外蛋價上漲也引發討論：「加蛋從5塊變15塊，森氣氣」、「有些店家蛋要20塊好嗎」、「今天就看到加蛋要15元，就不爽加了」、「雞蛋啦！一斤32漲到100元」。