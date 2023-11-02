她返鄉在枋寮搭車遇暖心司機 1行為讓當地人齊喊：你超幸運

對於沒有交通工具的人來說，如遇上需要短程移動的情況，常常需要仰賴公車和捷運等大眾運輸。日前有名網友在FB上發文表示，在北部念書的她趁著假日南下返鄉，在枋寮搭乘公車時遇到態度和善、對老人家也很有耐心的司機大哥，感動得讓她忍不住發文大讚，「謝謝他讓我確信這裡是我最喜歡的地方」。

原PO在FB社團《枋寮在地大小事》發文表示，日前她在搭乘路線9117的國光客運時，見沿途一站有兩位老人家想要上車，但貼心的司機怕她們搭錯車，於是先向對方詢問目的地，發現她們說的地點若搭這班車會不順，就建議兩人可以搭乘其他路線的公車、並提醒發車時間，全程都十分有耐心地回應對方。

原PO感嘆，雖然對她來說，查詢公車班次不是難事，但仍有許多老人家不擅長使用手機，而身為公車司機，平常上班時必定碰過無數次這樣的情況了，他卻能一直以和善的態度對待乘客，很不容易。

原PO接著表示，自己上車刷卡時也遇到了餘額不足的情況，一度非常緊張，司機問她還有沒有別張卡，她又試了一張，依然是餘額不足，最後趕緊用現金買票，但過程中司機大哥並沒有表示任何不耐、態度始終和善。感動的她於是決定要把過程PO到網上，讚美對方的溫暖和細心。

許多認出司機的當地人表示，「這位司機真的很棒，他總是很有耐心地等待每一位乘客」、「這位司機服務態度真的很好，我經常搭到他的車」、「常常搭這位司機的車通勤，第一次遇到這麼優秀有耐心的司機」、「他真的很有熱誠，上下車還會熱心問候」。

也有網友表示，遇到有耐心的司機非常難得，「現在這樣的人很少」、「十位裡只有這麼一人，有的遇到老人很沒耐心」、「大都市感受不到的人情味」、「家中長輩前幾天坐客運遇到很差勁的司機，態度惡劣，不友善，對老人家沒同理心，真的不適合做服務業相關的工作」，有網友則指出，這也許和公司給予司機的壓力有關，「可能有些公司會要求司機一天要跑幾趟，長期下來，客運或公車司機在時間的壓力下，才會漸漸失去耐心」。

還有人建議原PO可以給予回饋，讓司機的用心能被看見，「可以上國光官網寫信，應該這樣公司才有給獎勵，比較有幫助到他喔」、「可以投信到公路總局，這種好服務值得鼓勵」、「我在下車時會謝謝司機先生，司機先生有被感謝，心情一定非常好」。