機車2台橫放停3格位置！ 真相曝光眾人嘆「明智之舉」

就怕遇到正義魔人！日前一名網友在停車場租賃車位，將2台機車橫著停放，佔據了3格位置，還貼上公告紙張。不過原因曝光後，網友紛紛直呼「明智之舉」。

一名網友昨（1）日於臉書社團「爆怨公社」分享自己愛車在停車場的照片，畫面中顯示，紅色、黑色機車橫著停放，已經佔據3格車位，旁邊還放著三角錐。原PO擔心被誤會霸佔停車位，於車身、三角錐上貼A4紙表示，「這四輛月租（車位）都是我的，因車身過長才佔三格，已先向停管處報備」，並也在臉書解釋，「台灣的正義魔人太多，只好自己先貼好貼滿」。

該奇特景象引發網友熱議，有人稱讚：「明智之舉」、「直接說明，避免誤會，我覺得你這麼做很讚～」、「算是很理智又貼心的車主」、「很棒的做法，建議牆上可以貼一張大字報，不必掛機車把手」、「我覺得很好耶！車主也知道自己車身過長，把車停橫的才不會超出線外影響其他車主！三格都是他的想怎麼停應該都沒關係吧？只要別影響到附近的車主就好」。

但也有人直言：「我懷疑他被檢舉過了」、「確實愛管閒事的正義魔人超多！」、「私人停車場還會有人檢舉喔，真的吃飽太閒」、「要搞破壞的，不會去看字的」。