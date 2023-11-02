快訊

IG發文「離開是為更好的相遇」 侯佩岑吐原因笑：婚姻狀況天天有

獨／士林40年「雙子星牛排」熄燈 網泣：我家吃三代了

以為故障將槍抵額頭…竹聯幫分會長爆頭亡 平時為人高調愛PO臉書

機車2台橫放停3格位置！ 真相曝光眾人嘆「明智之舉」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友將2台機車停在3個車位裡，不過他解釋後，讓真相反轉。圖／翻攝臉書社團「爆怨公社」
一名網友將2台機車停在3個車位裡，不過他解釋後，讓真相反轉。圖／翻攝臉書社團「爆怨公社

就怕遇到正義魔人！日前一名網友在停車場租賃車位，將2台機車橫著停放，佔據了3格位置，還貼上公告紙張。不過原因曝光後，網友紛紛直呼「明智之舉」。

一名網友昨（1）日於臉書社團「爆怨公社」分享自己愛車在停車場的照片，畫面中顯示，紅色、黑色機車橫著停放，已經佔據3格車位，旁邊還放著三角錐。原PO擔心被誤會霸佔停車位，於車身、三角錐上貼A4紙表示，「這四輛月租（車位）都是我的，因車身過長才佔三格，已先向停管處報備」，並也在臉書解釋，「台灣的正義魔人太多，只好自己先貼好貼滿」。

該奇特景象引發網友熱議，有人稱讚：「明智之舉」、「直接說明，避免誤會，我覺得你這麼做很讚～」、「算是很理智又貼心的車主」、「很棒的做法，建議牆上可以貼一張大字報，不必掛機車把手」、「我覺得很好耶！車主也知道自己車身過長，把車停橫的才不會超出線外影響其他車主！三格都是他的想怎麼停應該都沒關係吧？只要別影響到附近的車主就好」。

但也有人直言：「我懷疑他被檢舉過了」、「確實愛管閒事的正義魔人超多！」、「私人停車場還會有人檢舉喔，真的吃飽太閒」、「要搞破壞的，不會去看字的」。

車位 正義魔人 機車族 停車位

延伸閱讀

報戶口前一刻公婆推翻小孩名 媳怒：小孩出生才認清婆家

美國隊長盾牌？他搭台鐵遇塑膠箱外貼易碎品 內行一看：裡頭裝的東西不得了

保全第1天被派案場「上16小時」 網揭缺人慘況、教戰「罰到他們捧錢找你和解」

宿舍打架踹破門 他驚見裡面全是玉米芯...網曝更扯：我們是紙板

相關新聞

機車2台橫放停3格位置！ 真相曝光眾人嘆「明智之舉」

就怕遇到正義魔人！日前一名網友在停車場租賃車位，將2台機車橫著停放，佔據了3格位置，還貼上公告紙張。不過原因曝光後，網友紛紛直呼「明智之舉」。

她返鄉在枋寮搭車遇暖心司機 1行為讓當地人齊喊：你超幸運

對於沒有交通工具的人來說，如遇上需要短程移動的情況，常常需要仰賴公車和捷運等大眾運輸。日前有名網友在FB上發文表示，在北部念書的她趁著假日南下返鄉，在枋寮搭乘公車時遇到態度和善、對老人家也很有耐心的司機大哥，感動得讓她忍不住發文大讚，「謝謝他讓我確信這裡是我最喜歡的地方」。

他曝討厭火鍋聚餐「2原因」 網共鳴：完全沒食慾

許多人會選擇在火鍋店聚餐，趁涮菜肉的間隙聊天聯繫情感。不過一名網友直言「討厭聚餐約火鍋」，因為自己有口水癖，而且動作慢都吃不到，過程中還要「做樣子」幫其他人下食材，貼文曝光後引發不少人共鳴。

老公赴日旅遊「開箱伴手禮」她心涼了！親友全有 獨缺妻女3人

人妻抱怨先生去日本大阪六天五夜的旅行後，她和待在國內的兩名女兒滿心期待先生帶回來的伴手禮，但結果讓她們頓時心涼到谷底，表示先生除了帶回來一堆吃的禮盒，卻沒有小孩的紀念品，也沒有給老婆的禮物。

美國隊長盾牌？他搭台鐵遇塑膠箱外貼易碎品 內行一看：裡頭裝的東西不得了

有網友最近搭台鐵在車廂內看到奇特的大型塑膠箱，拍下來po在爆廢公社問大家這是什麼？「感覺裡面…

男列數項理由勸「別再追蹤正妹網美」 網回：會不會想太多

你有追蹤正妹網美的臉書、IG或直播主嗎？有一位男網友在Dcard貼文列舉數項理由，奉勸其他網友們別再追蹤正妹網美或直播主，也別抖內什麼（通常是錢或同等值的代幣），因為這些正妹網美只當這些人是粉絲而已，也不會跟粉絲發生任何關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。