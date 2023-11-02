他曝討厭火鍋聚餐「2原因」 網共鳴：完全沒食慾

許多人會選擇在火鍋店聚餐，趁涮菜肉的間隙聊天聯繫情感。不過一名網友直言「討厭聚餐約火鍋」，因為自己有口水癖，而且動作慢都吃不到，過程中還要「做樣子」幫其他人下食材，貼文曝光後引發不少人共鳴。

一名PTT網友昨（1）日以「有人也是討厭聚餐約火鍋嗎」為題，在WomenTalk看板發文。原PO表示不喜歡跟一大群人共吃火鍋，一來是因為有口水癖，二來是自己動作慢，常常吃不到火鍋料。原PO習慣只夾自己想要吃的食材，又擔心這樣會顯得自私，所以儘管很不情願，偶爾還是會做做樣子幫其他人下食材、分菜。

原PO坦言聚餐時，還是喜歡去一人一份餐點的餐廳，可以一邊吃自己的食物一邊聊天，不用擔心動作慢就只能吃到一點點，「偏偏台灣人，甚至所有華人，都很喜歡約火鍋，討論聚餐時，火鍋一定是最多人的選擇。我如果老實說其實我不想吃火鍋，只會給人很難搞的印象吧…」。

貼文曝光後引起熱烈討論，不少網友共鳴指出：「有同感，四人以內可以，再多就很麻煩」、「我也只喜歡一人一鍋，一大鍋還有人不吃牛還不能放」、「真的不喜歡，別人拿了一堆自己不吃的料」、「要是遇到那種一整盤肉全倒下去，還有一直狂翻鍋底的，我完全沒食慾！」，有人補充道：「跟我討厭吃合菜是一樣的道理，如果又遇到不熟的親戚長輩或是職場同事，這頓幾乎不用吃了」。

不過也有網友提供建議：「可以吃個人鍋」、「一人一鍋的還行吧，可以點自己喜歡的吃」、「火鍋可以吃到飽啊，這樣就不用擔心吃不到了」、「你下次想約就挑餐廳啊，如果不喜歡就不要去不就好了」。