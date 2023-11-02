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老公赴日旅遊「開箱伴手禮」她心涼了！親友全有 獨缺妻女3人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨赴日旅遊的老公，伴手禮獨缺母女三人的紀念品和禮物。圖為大阪商店街示意圖。 圖／美國聯合通訊社
一名人妻抱怨赴日旅遊的老公，伴手禮獨缺母女三人的紀念品和禮物。圖為大阪商店街示意圖。 圖／美國聯合通訊社

一名人妻在臉書社團「匿名公社」PO文表示，先生去日本大阪六天五夜的旅行後，她和待在國內的兩名女兒滿心期待先生帶回來的伴手禮，但結果讓她們頓時心涼到谷底，表示先生除了帶回來一堆吃的禮盒，卻沒有小孩的紀念品，也沒有給老婆的禮物，可吃的禮盒中，部分還是準備分送給親友的。

原PO表示，先生其實沒什麼機會出國，婚後除了第一次是兩人的蜜月旅行，這回便是他第二次出國旅行。因為去的是日本大阪，還去了環球影城，她和女兒原本很期待先生回來開箱伴手禮的那一刻，豈料竟成了心涼時刻。

她表示，先生除了買回一堆吃的禮盒，還有公公的胃藥和給他自己的一雙鞋子和面具，就獨缺小孩的紀念品和給老婆的禮物。她認為日本大阪應該不會不好買東西，也強調自己並非要求什麼貴重的禮物，只要有一點點不起眼的小東西，就能看到先生的心意了，但結果竟令她大失所望。讓她上網不禁詢問大家，若說先生是直男，但直男真的可以誇張到這個地步嗎？

對於為何獨缺母女三人的禮物？先生也解釋，其實有在機場看包包，但後來因為錢不夠而沒買，先生在回國後也強調會彌補她，讓她生氣地在心裡反問：「都回台灣了才問我，你想要什麼我買給你，有用嗎」？

網友見文後留言表示：「看來不是直不直男的問題，而是有沒有心的問題」、「都到了環球影城，居然沒有買半樣東西給自己的小孩，這要是我一定會發飆」。還有網友提醒原PO，若是獨缺母女三人的禮物，可能要好好了解先生到底是跟誰出國了，或許「沒有帶回跟小三的親熱照，就值得欣慰開心了」。

有網友建議原PO，如果先生是這種性格，下回在他出國前，可以直接開出願望清單給他，「直接請他買」，並在「旅程中追蹤採買進度」，也有人說，可以預先訂好，讓先生在機場取貨；也有人質疑先生「為什麼老公自己出國？」、「很心疼這位老婆，旅遊竟然自己去，又不是出差」，為何會選擇不帶妻小去環球影城，這是什麼邏輯？

日本 環球影城 伴手禮

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