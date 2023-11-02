美國隊長盾牌？他搭台鐵遇塑膠箱外貼易碎品 內行一看：裡頭裝的東西不得了

有網友最近搭台鐵在車廂內看到奇特的大型塑膠箱，拍下來po在爆廢公社問大家這是什麼？「感覺裡面裝了什麼了不得的東西」。從外觀來看，塑膠箱又硬又厚，而且有二個，顏色不同，為灰和米黃色，其中一個放在車廂間的通道，一個則是放在列車最後一排座椅的後方小空間。

值得注意的是，塑膠箱的外殼還貼有易碎品的標籤，更添加了一些神秘感。而且塑膠箱立起來的高度，已經超過台鐵座椅高度的一半，目測看起來也到達一個成人腰部的位置，另外，在左上方及右上方還各設有一個把手可提拉。

照片曝光後，有網友留言表示，「核按鈕」、「流動廁所下面的化糞池？」、「我第一眼看，確實很像流動廁所底下的集糞盆」、「三太子的風火輪」、「鋼鐵人裝」、「最新型麻將桌，中間圓形是洗牌用的」、「鋼彈」、「美國隊長盾牌」。

內行網友則出面解釋，「這是攜車箱，裡面還真的是不得了的東西，應該比一台125機車還貴」、「三四十萬的公路車大有人在」、「貼紙顯示，裡面是三鐵車，非一般公路車」、「看到IM的貼紙就知道不簡單了」、「會買這種箱子，車價可能都超過我的年薪」、「最近有KOM台灣自行車登山王挑戰賽」，還有人說會裝這個的一定不是一般人，而是常常要搭飛機出國的選手。

不過，也有人質疑這樣是霸占通道，危及逃生，但原po回應，「台鐵讓他們帶上車了，總共有6台差不多這麼大的車」。事實上，根據台鐵官方公告指出，旅客攜帶隨身行李規定，每件長度不得超過150公分，長、寬、高之和不得超過220公分，若自行車收妥，放在車袋內可以免費攜上車，但要置於不阻礙走道之空間，如果自行車超過尺寸或是裸裝，就要搭指定班次列車，或至行李房辦理託運。