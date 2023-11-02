快訊

華邦電看明年比旺宏樂觀 客戶拋開包袱並預見四大動能

以為故障不能擊發…龍潭改造手槍自轟「爆頭亡」 死者有黑幫背景

影／哈瑪斯高官放話：將「再三重覆」10月7日行動 直到摧毀以色列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國隊長盾牌？他搭台鐵遇塑膠箱外貼易碎品 內行一看：裡頭裝的東西不得了

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友搭台鐵，在車廂間發現大型塑膠箱。圖擷自爆廢公社
近日有網友搭台鐵，在車廂間發現大型塑膠箱。圖擷自爆廢公社

有網友最近搭台鐵在車廂內看到奇特的大型塑膠箱，拍下來po在爆廢公社問大家這是什麼？「感覺裡面裝了什麼了不得的東西」。從外觀來看，塑膠箱又硬又厚，而且有二個，顏色不同，為灰和米黃色，其中一個放在車廂間的通道，一個則是放在列車最後一排座椅的後方小空間。

值得注意的是，塑膠箱的外殼還貼有易碎品的標籤，更添加了一些神秘感。而且塑膠箱立起來的高度，已經超過台鐵座椅高度的一半，目測看起來也到達一個成人腰部的位置，另外，在左上方及右上方還各設有一個把手可提拉。

照片曝光後，有網友留言表示，「核按鈕」、「流動廁所下面的化糞池？」、「我第一眼看，確實很像流動廁所底下的集糞盆」、「三太子的風火輪」、「鋼鐵人裝」、「最新型麻將桌，中間圓形是洗牌用的」、「鋼彈」、「美國隊長盾牌」。

內行網友則出面解釋，「這是攜車箱，裡面還真的是不得了的東西，應該比一台125機車還貴」、「三四十萬的公路車大有人在」、「貼紙顯示，裡面是三鐵車，非一般公路車」、「看到IM的貼紙就知道不簡單了」、「會買這種箱子，車價可能都超過我的年薪」、「最近有KOM台灣自行車登山王挑戰賽」，還有人說會裝這個的一定不是一般人，而是常常要搭飛機出國的選手。

不過，也有人質疑這樣是霸占通道，危及逃生，但原po回應，「台鐵讓他們帶上車了，總共有6台差不多這麼大的車」。事實上，根據台鐵官方公告指出，旅客攜帶隨身行李規定，每件長度不得超過150公分，長、寬、高之和不得超過220公分，若自行車收妥，放在車袋內可以免費攜上車，但要置於不阻礙走道之空間，如果自行車超過尺寸或是裸裝，就要搭指定班次列車，或至行李房辦理託運。

台鐵

延伸閱讀

上台拿手機看歌詞唱歌！日媒揭地下偶像低品質亂象「表演成卡拉OK大會」

和大18歲的已婚男不倫戀 遲遲離不了婚讓她等得好煩

日本「減糖電子鍋」效果不符遭警告 消費者怨：花大錢被騙了

他不解為何高雄輕軌評價兩極？網指問題點：和歐洲不一樣

相關新聞

美國隊長盾牌？他搭台鐵遇塑膠箱外貼易碎品 內行一看：裡頭裝的東西不得了

有網友最近搭台鐵在車廂內看到奇特的大型塑膠箱，拍下來po在爆廢公社問大家這是什麼？「感覺裡面…

男列數項理由勸「別再追蹤正妹網美」 網回：會不會想太多

你有追蹤正妹網美的臉書、IG或直播主嗎？有一位男網友在Dcard貼文列舉數項理由，奉勸其他網友們別再追蹤正妹網美或直播主，也別抖內什麼（通常是錢或同等值的代幣），因為這些正妹網美只當這些人是粉絲而已，也不會跟粉絲發生任何關係。

陸女不解「苗栗對台灣很特別」？友人露詭異神情 在地人揭原因

台灣各縣市都有自己的特色，非在地人若不了解當地文化、環境，難免會有一些刻板印象。日前就有一名大陸女網友分享，許多台灣人聽聞她男友來自苗栗縣後，紛紛露出了詭異的神情，向男友打聽原因之後，對方僅輕描淡寫回應「這是台灣人對苗栗的刻板印象」，讓她百思不得其解，苗栗究竟是什麼樣的存在，「為什麼對台灣人來說很特別？」

泰國開放免簽 台灣人會更常去？內行人點關鍵：大勝日本

泰國宣布從2023年11月起至2024年5月，台灣與印度旅客可免簽入境在泰國停留30天，以吸引更多觀光人潮。泰國免簽消息曝光後引發不少人討論，近日就有一名網友不解，泰國天氣熱、文字和語言都不通，本來就不是會常去的地方，「免不免簽有什麼關係？」

有房有車存款200萬！21歲男問需繼續存錢嗎？ 網建議：體會人生去

眾所皆知「月光族」就是到月底把薪水花光光，現在年輕人多數是月光族，除了吃喝玩樂之外，對他們而言，體驗人生也是很重要。有位今年21歲的男網友說自己還在大學就讀，已經靠買賣股票賺進約100萬台幣以上，而且一般年輕人需要靠自己打拼的東西，他也都有了，那「人真的有必要存錢存到老嗎？」

她萬聖節裝扮太嚇人遭餐廳婉拒消費 網讚嘆：好逼真好用心

每逢萬聖節，許多人總是精心裝扮成各式人物角色，台灣許多地區也會利用假日舉辦遊行，讓民眾共襄盛舉。不過，今年萬聖節，一名網友因打扮太過「嚇人」而遭百貨餐廳拒絕進入。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。