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男列數項理由勸「別再追蹤正妹網美」 網回：會不會想太多

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友在Dcard貼文列舉數項理由，奉勸其他網友們別再追蹤正妹網美或直播主。示意圖／Ingimage
男網友在Dcard貼文列舉數項理由，奉勸其他網友們別再追蹤正妹網美或直播主。示意圖／Ingimage

你有追蹤正妹網美的臉書、IG或直播主嗎？有一位男網友在Dcard貼文列舉數項理由，奉勸其他網友們別再追蹤正妹網美或直播主，也別抖內什麼（通常是錢或同等值的代幣），因為這些正妹網美只當這些人是粉絲而已，也不會跟粉絲發生任何關係。

原Po坦白表示，自己追蹤正妹網美，「是帶著有色眼光去看，如果能認識的話，至少不會希望跟她僅此網友或朋友」，但她們一輩子都不會是你的。原Po繼續說，會追蹤她的男生，可能只是想看個正妹，但諷刺的是多數人就算私訊她也是會被她當空氣，而你不到一定level的，頂多是她幾十萬分之一的「粉絲」，講難聽點就是提供流量的「供養者」，因為流量就是金錢。

其中原Po也分析，女生的擇偶條件年齡不是個問題，除了身高，其他的一切都是能改變的，包括穿搭、生活習慣、保養、品味、禮貌、身材、談吐和幽默感，最難改變的是臉、錢和歷練，所以原Po建議，專注在自己身上，透過學習提升自己才是正道，可以把這些追蹤的正妹網美退一退了。

原Po的一番話，讓網友們心有戚戚焉，紛紛留言回應表示，「所以我根本就不追蹤他們，對他們沒興趣」、「雖然他們有些可以賺很多錢，但那不是因為他們厲害，是因為那行本來就很賺，只要流量有到一定程度就會賺，越高就越賺」。

也有人說，「追蹤正妹單純是為了視覺享受，想這麼多幹啥呢？」、「蛤？追蹤跟是不是我的有什麼關係，我就愛看正妹不行嗎？」、「我只是追蹤看照片爽而已，又沒有要抖內什麼的，你會不會想太多」、「單純只是想欣賞美而已，有這麼誇張嗎？」、「各取所需而已，我看我的漂亮美眉，她賺她的流量，又怎麼啦」。

不過還是有支持原Po的人表示，「前幾段講得蠻有道理的啊，支持原Po」、「絕對不要捧白癡網美外拍小模，買一堆垃圾寫真，絕對不要」。

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