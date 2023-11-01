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陸女不解「苗栗對台灣很特別」？友人露詭異神情 在地人揭原因

聯合新聞網／ 綜合報導
苗栗縣的客家文化十分有特色，圖為客家圓樓。圖／聯合報系資料照
苗栗縣的客家文化十分有特色，圖為客家圓樓。圖／聯合報系資料照

台灣各縣市都有自己的特色，非在地人若不了解當地文化、環境，難免會有一些刻板印象。日前就有一名大陸女網友分享，許多台灣人聽聞她男友來自苗栗縣後，紛紛露出了詭異的神情，向男友打聽原因之後，對方僅輕描淡寫回應「這是台灣人對苗栗的刻板印象」，讓她百思不得其解，苗栗究竟是什麼樣的存在，「為什麼對台灣人來說很特別？」

一名大陸網友在小紅書以「請告訴我這是不是真的？」為題發文，她指出，台灣的朋友們只要聽到她男友是苗栗人，就會露出難以言喻的表情，因此好奇發問「苗栗對台灣人來說特別在哪？」

原PO男友說明，神情詭異可解讀成對「苗栗」的一種玩笑，雖然苗栗不算窮鄉僻壤，但是特色少，有山有水也沒好過南投縣，「是一個什麼都有卻又像什麼都沒有的地方」。

貼文一出，旋即釣出大批鄉民留言解答，「眾所周知台灣是台灣、苗栗是苗栗，苗栗人自己也會講到笑」、「苗栗感覺就像私人地區，有點封閉，人口相對外流」、「路上會一直出現聽不懂的語言」、「客家族群多，社會凝聚力強，外來人會感覺難融入」、「排他性很重」、「只能說大家聽到客家男生都跑了」、「常有吝嗇的刻板印象」、「我爸爸是客家人，傳統上比閩南人還重男輕女」。

至於觀光發展方面，不少網友表示，「我覺得苗栗沒有什麼詭異的，但也沒特別記憶點」、「發展慢也沒有真正的鬧區」、「全台都旅遊過，就是苗栗只是經過，感覺沒什麼好玩」、「苗栗剩草莓，每年草莓季都塞車」、「要去百貨公司只能搭火車去新竹，頭份、竹南勉強發達一點」。

不過，也有許多人為苗栗說話，「大自然豐富，近期有很多露營區，每個地方都有不同特色，喜歡的人就會喜歡」、「食物很有趣，熱狗不是熱狗、超級愛加蔥花，麻糬吃法也跟別縣市不同」、「苗栗最漂亮的是山路沿途的風景，景點反而不漂亮」、「路大條又沒車，想怎麼騎就怎麼騎，物價也沒其它地方貴」、「都市化程度不高，但相對是有特色的傳統文化」。

針對客家文化方面，許多鄉民也反駁，「這都多久以前的刻板印象了」、「把傳統節儉美德說成小氣實在不應該」、「重男輕女都是個人家庭觀念的問題，與當今地域性和民族關聯已經不大」、「節儉跟小氣是完全兩回事」、「沒誇張到每個人都小氣或是貪小便宜」。

台灣人 客家文化 小紅書 苗栗縣 傳統文化

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