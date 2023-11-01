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有房有車存款200萬！21歲男問需繼續存錢嗎？ 網建議：體會人生去

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友說自己還在大學就讀，已經靠買賣股票賺進約100萬台幣以上，問說「人真的有必要存錢存到老嗎？」示意圖/ingimage
男網友說自己還在大學就讀，已經靠買賣股票賺進約100萬台幣以上，問說「人真的有必要存錢存到老嗎？」示意圖/ingimage

眾所皆知「月光族」就是月底前把薪水花光光，現在年輕人不少是月光族，有些是因低薪必要消費高，有些則是認為吃喝玩樂等人生體驗很重要。有位今年21歲的男網友說自己還在大學就讀，已經靠買賣股票賺進約100萬台幣以上，而且一般年輕人需要靠自己打拼的東西，他也都有了，那「人真的有必要存錢存到老嗎？

原Po在Dcard貼文表示自己靠100萬存款買賣股票，至今已經存到一倍以上，房子和車子也都不缺，家裡幫我準備了。原Po常想自己「拼命存錢買賣股票，到現在一點小小的存款，未來還有薪水，對於沒什麼物慾的他，真的有必要節省嗎？」

原Po進一步說明，自己的保單加起來也有7-8張，全都繳清了。而且常言道，「存錢是為了以備不時之需，生病什麼的」，更說「財富越多越好，但年老全部花在醫療，死了也什麼都帶不走」，因此他質疑，「為何不在年輕的時候，去體驗各種生活，那人真的有必要存錢存到老嗎？」

網友們看完貼文後，紛紛用羨慕的口吻留言回應，「有房有車就不用存啊，大家存錢是買房買車，你都有不用存了」、「唉！有人存款兩百萬，我的存款剩700元，我要怎麼過完這個月」，更多的人說，「沒必要存錢呀，有錢就該多體驗其他人難以體驗到的生活」、「大學先體驗人生吧，你家境不錯，蠻多學生打工是為了自己的生活費才不得已」、「你怎不一半時間賺錢，一半時間體驗人生？」

有人建議原Po，「若有意願，把錢拿去捐款，也是一種讓自己存錢有意義的事」，也有網友很疑惑地問，「沒有物慾卻還在節省嗎？這個道理我不懂」，或是提建議「主要你家境也不錯，沒有太多的後顧之憂，當然沒必要太省，大多數人都是為了生活才會那麼拼命，不然每個人都想要享受人生。既然你沒那麼多經濟上的煩惱，當然多去體會。」

男網友在大學就讀，已經靠買賣股票賺進約100萬台幣以上，疑惑「人真的有必要存錢存到老嗎？」圖擷自Dcard
男網友在大學就讀，已經靠買賣股票賺進約100萬台幣以上，疑惑「人真的有必要存錢存到老嗎？」圖擷自Dcard

月光族

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