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開箱肯德基「蔥花皮蛋蛋撻」 議員黃瓊慧曝：和這個有87分像

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園市議員黃瓊慧開箱肯德基新口味蛋撻。圖擷自《黃瓊慧 桃園觀察日記》
桃園市議員黃瓊慧開箱肯德基新口味蛋撻。圖擷自《黃瓊慧 桃園觀察日記》

萬聖節連蛋撻也來搞怪了！速食店肯德基以皮蛋、蔥花為食材，應景推出鹹甜新口味的「調皮搗蛋蛋撻」，「鄉民女神qn」、桃園市議員黃瓊慧也嘗鮮分享食後心得，「把統一布丁和皮蛋喇喇在一起，灑上蔥花淋上醬油，口味有87分像」，推薦「熱愛蔥味、皮蛋要吃攪碎」的朋友們可以嘗試，應該會很愛。

桃園市議員黃瓊慧在《黃瓊慧 桃園觀察日記》粉絲專頁開箱肯德基「蔥花皮蛋蛋撻」，表示雖然身為皮蛋愛好者，面對未知口味的皮蛋蛋撻，咬下第一口時難免有些遲疑，「但其實很好吃」。

黃瓊慧表示，蔥花皮蛋蛋撻味道沒有想像中的怪，甜鹹的口味調和的還不錯，沒有矛盾感，形容就像是「把統一布丁和皮蛋喇喇在一起，灑上蔥花淋上醬油，口味有87分像」，甜的蛋撻醬和怪味的皮蛋意外的搭，糊爛的口感更是融合在一起，超符合「皮蛋攪爛派」的自己，一口氣吃了兩顆，推薦熱愛蔥味、皮蛋要吃攪碎的朋友，可以嘗鮮試試，真的是很搗蛋應景的一款特殊商品。

貼文曝光，網友紛紛留言回應，「好邪惡」、「光看我就怕了」、「怎麼有點恐怖」、「我喜歡蛋塔，喜歡皮蛋，喜歡蔥花，但我這腦袋實在想像不出來這混在一起是蝦咪感覺」、「昨晚吃過了，口味真的像統一布丁跟皮蛋喇喇在一起」、「不要開玩笑…連打開都沒勇氣，我還是吃原味吧」。

肯德基 黃瓊慧

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