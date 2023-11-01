快訊

上課請假慶生成潭邊亡魂…14歲少年溺斃 父激動抓同學脖子質問

抗議加薩「種族滅絕」 聯合國高官退休函籲終結以色列國

民進黨不分區立委名單 15日中執會後公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家等包裹卻收到「電聯不上」通知 女氣炸：連電話都沒打來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在家等包裹，卻收到配送員傳簡訊「電聯不上」，讓她氣炸。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
一名女網友在家等包裹，卻收到配送員傳簡訊「電聯不上」，讓她氣炸。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

在電商平台訂購商品時，最期待的莫過於收到商品的那一刻，有些人還會特地請假在家等包裹。不過日前有位女網友抱怨，她整天在家等包裹寄送到，沒想到貨運人員連電話都沒打給她，就直接通知「電聯不上」，讓她氣得直呼「根本沒打給我啊，連按門鈴的沒有」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她一整天都在等心心念念的包裹送達，電話還特別開聲音，原本看到網購平台在上午顯示「配送中」，自己預估晚上就會送達，沒想到卻突然收到簡訊顯示「您不在且電聯不上，請撥打電話告知可配送時間」，讓她氣得回傳簡訊「你根本沒打給我啊，電聯不上？你連按門鈴都沒有」。

原PO怒罵「有夠不負責任，送貨員連電話都沒打給我，還說電聯不上，打去客服問只得到『投訴成立』的通知，然後我回撥給送貨員電話14通，對方只跟我說明天早上送」。

文章曝光後，網友們回應「我後來會去宅配公司直接領回，順便去告狀，但他們不會退運費」、「通常老鳥宅配員都這樣，每間宅配公司都會有這種人」、「我們家1樓有警衛，也會收到這種簡訊，最後客服還跟我承認是『配送員時間來不及』」、「如果可以寄放超商，真的會比較方便，很多電話根本沒聯繫的，直接看到這種簡訊會讓人生氣」、「解法有兩個，第1是找有警衛代收包裹的大樓，第2是盡量選超商取件或店家自取的」。

送貨員 網購

延伸閱讀

職缺寫「抗壓性高」代表流動率高？ 過來人共鳴：責任制薪資福利又差

菜市場見1招牌他好奇「洋生是什麼」？ 網歪樓超爆笑 內行曝解答

十二星座「11月掌握財富密碼」！雙子當心自動扣款、這星座該把錢花在精神層面

找工作父母卻頻插手！搶電話追問未錄取原因 人資曝嚴重後果

相關新聞

她萬聖節裝扮太嚇人遭餐廳婉拒消費 網讚嘆：好逼真好用心

每逢萬聖節，許多人總是精心裝扮成各式人物角色，台灣許多地區也會利用假日舉辦遊行，讓民眾共襄盛舉。不過，今年萬聖節，一名網友因打扮太過「嚇人」而遭百貨餐廳拒絕進入。

在家等包裹卻收到「電聯不上」通知 女氣炸：連電話都沒打來

在電商平台訂購商品時，最期待的莫過於收到商品的那一刻，有些人還會特地請假在家等包裹。不過日前有位女網友抱怨，她整天在家等包裹寄送到，沒想到貨運人員連電話都沒打給她，就直接通知「電聯不上」，讓她氣得直呼「根本沒打給我啊，連按門鈴的沒有」。

開箱肯德基「蔥花皮蛋蛋撻」 議員黃瓊慧曝：和這個有87分像

萬聖節連蛋撻也來搞怪了！速食店肯德基以皮蛋、蔥花為食材，應景推出鹹甜新口味的「調皮搗蛋蛋撻」，「鄉民女神qn」、桃園市議員黃瓊慧也嘗鮮分享食後心得，「把統一布丁和皮蛋喇喇在一起，灑上蔥花淋上醬油，口味有87分像」，推薦「熱愛蔥味、皮蛋要吃攪碎」的朋友們可以嘗試，應該會很愛。

菜市場見1招牌他好奇「洋生是什麼」？ 網歪樓超爆笑 內行曝解答

不少會自煮的民眾會去菜市場買菜，一名網友在菜市場看到有個牌子上寫著「洋生」，令他不禁好奇，「洋生是什麼？」，於是拍下來想問問網友們，此文一出，不少網友紛紛解答。

影／外送員機車設「行動追劇箱」 網曝：危險駕駛會開罰

網友還表示，數日前也在街頭巧遇這名外送員，當時目擊他利用等紅燈的時間，專心地看著一部有槍戰畫面的影片，讓人吃驚不已。網友還酸該名外送員是時間管理大師，邊跑單賺錢還能順便追劇，「其實熊貓只是出來交朋友」。

台積電光環不再？他揭社群上「風向轉變關鍵」：入職後幻想破滅

台積電優渥的薪資待遇，一直是社會新鮮人最想進入的夢幻企業之一。不過有網友發現，前幾年Dcard上還會時不時出現吹捧台積電優點的文章，到了近期風向似乎轉變，出現許多揭露台積電黑暗面的血淚文。對此，有人點出關鍵在於到職後發現現實與想像中不符，「就拚命進去後發現自己並不適合」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。