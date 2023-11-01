在家等包裹卻收到「電聯不上」通知 女氣炸：連電話都沒打來

在電商平台訂購商品時，最期待的莫過於收到商品的那一刻，有些人還會特地請假在家等包裹。不過日前有位女網友抱怨，她整天在家等包裹寄送到，沒想到貨運人員連電話都沒打給她，就直接通知「電聯不上」，讓她氣得直呼「根本沒打給我啊，連按門鈴的沒有」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她一整天都在等心心念念的包裹送達，電話還特別開聲音，原本看到網購平台在上午顯示「配送中」，自己預估晚上就會送達，沒想到卻突然收到簡訊顯示「您不在且電聯不上，請撥打電話告知可配送時間」，讓她氣得回傳簡訊「你根本沒打給我啊，電聯不上？你連按門鈴都沒有」。

原PO怒罵「有夠不負責任，送貨員連電話都沒打給我，還說電聯不上，打去客服問只得到『投訴成立』的通知，然後我回撥給送貨員電話14通，對方只跟我說明天早上送」。

文章曝光後，網友們回應「我後來會去宅配公司直接領回，順便去告狀，但他們不會退運費」、「通常老鳥宅配員都這樣，每間宅配公司都會有這種人」、「我們家1樓有警衛，也會收到這種簡訊，最後客服還跟我承認是『配送員時間來不及』」、「如果可以寄放超商，真的會比較方便，很多電話根本沒聯繫的，直接看到這種簡訊會讓人生氣」、「解法有兩個，第1是找有警衛代收包裹的大樓，第2是盡量選超商取件或店家自取的」。