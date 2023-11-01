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菜市場見1招牌他好奇「洋生是什麼」？ 網歪樓超爆笑 內行曝解答

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在菜市場看到有個牌子上寫著「洋生」，令他不禁好奇，「洋生是什麼？」，於是拍下來發文尋求解答。圖／ingimage
網友在菜市場看到有個牌子上寫著「洋生」，令他不禁好奇，「洋生是什麼？」，於是拍下來發文尋求解答。圖／ingimage

不少會自煮的民眾會去菜市場買菜，一名網友在菜市場看到有個牌子上寫著「洋生」，令他不禁好奇，「洋生是什麼？」，於是拍下來想問問網友們，此文一出，不少網友紛紛解答。

一名網友臉書社團「路上觀察學院」上傳一張照片，圖中可見菜市場有個牌上寫著「菜頭 青花 洋生」，因老闆沒有出來沒有人可以詢問，於是想問問網友們，「請問大家，洋生是什麼？」，原po也透露，這家菜市場位於花蓮縣吉安鄉中央路，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛歪樓，有一位名叫洋生的網友表示，「有人找我嗎？」，有人則解釋，「菜頭、青花、洋生三個人請勿停車，其他人可以」、「洋生，不就是『鹽酸』的台語嗎？」、「我只知道除了他們三個人，其他的人都可以停車」，有些網友看了也紛紛爆笑，「留言果然不負眾望」、「本來是想進來看答案的，結果看到大家的對話真笑死我了。台灣人真的好可愛呀！」、「為了找到正確答案，滑留言滑很久耶」、「老闆如果看到留言…應該會大傻眼」。

有內行網友則解答，「青生=皺葉萵苣，洋生=西生=結球萵苣」、「萵苣類！青椒台語俗稱『大同仔』！草莓台語叫作『刺波』！」、「洋生=洋生菜（萵苣）？」、「就是Iceberg lettuce，俗稱美生菜，正式名稱是結球萵苣」。

圖片來源／路上觀察學院
圖片來源／路上觀察學院

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