影／外送員機車設「行動追劇箱」 網曝：危險駕駛會開罰

一名網友在臉書社團「高雄揪出遊」」PO出兩張外送員的照片後，驚翻網友。只見照片中的這位外送員，除了一般外送人員必備的手機架之外，還另設了一箱「行動劇院」，在機車正前方上利用木頭搭設了一個不小的箱子，並貼上黑色遮陽板，箱子內則擺放一個平板電腦，令人嘖嘖稱奇。

有網友還表示，數日前也在街頭巧遇這名外送員，當時目擊他利用等紅燈的時間，專心地看著一部有槍戰畫面的影片，讓人吃驚不已。網友還酸該名外送員是時間管理大師，邊跑單賺錢還能順便追劇，「其實熊貓只是出來交朋友」。

該名外送員的追劇事跡經《記者爆料網》披露，原PO是在10月30日晚間10點半左右，於高雄前鎮區草衙二路與佛宗街街口攝得。但因外送員非手持平板電腦，讓該起事件似乎無法可罰。

但仍有網友指出，依現今法律仍有「非法改裝車輛」一條可祭出罰則，認為該名外送員駕駛似乎也在拿生命開玩笑，木箱有時會遮蔽交通視線，也容易因為太過專心追劇，變成危險駕駛。