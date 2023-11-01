系隊聚餐朋友幫「涮豬肉」他一吃慘了 下場曝光：不能亂開玩笑

在台灣不少人因信仰的關係不吃牛肉，一名網友從小就不吃牛肉，有天和球隊聚餐時，他中途離席回來後發現多了一塊肉，同學們表示那是「涮豬肉」，於是他沒多想就吃下去，沒想到一吃才發現是牛肉，但回家後卻不舒服了兩周，令他相當無奈。

一名網友在「Zuvio」平台發文抱怨，阿嬤從小交代他千萬不能吃牛肉，連只喝湯都不行，因為神明有交代，但隨著年紀慢慢變大，常會聽到身邊同儕間說牛肉多好吃，甚至會有一堆朋友開始慫恿他，但他還是忍住了，直到有次他跟系上球隊一起去吃火鍋，中途離席去廁所，回來後發現碗裡多了肉，同學們說看他吃很慢於是幫他「涮豬肉」，他當下沒懷疑也認為自己的豬肉確實挺少的，於是一大口吃下去後，吃到一股不一樣的味道才發現是「牛肉」，當下引起全場大笑。

原po吃下牛肉後，雖然覺得很好吃，但腦袋一直浮現奶奶告訴他的話，他也開始緊張起來，隨後他其實回家時一直冒冷汗，隔天超級不舒服，出冷汗、做惡夢有時甚至想吐，看醫生兩個禮拜仍然沒改善並在醫院吊點滴，後來他爸媽打算帶他去廟裡收驚，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「干涉他人飲食真的很糟糕。不過吃完牛肉不舒服，有沒有可能是心理因素所致？」、「不舒服是因為心理因素吧」、「像吃素的人不能一下吃很多肉一樣，腸胃不適應，不過兩個禮拜也太久，可能要再檢查過敏原或其他？」、「我覺得你這樣子做惡夢是自己心理因素居多喔，心理是容易影響生理情況的，你已經去用科學方法（看醫生）了，沒有作用的話就用宗教儀式來改善看看吧～」。

原po回應留言，收驚完身體狀況就好了，不知道是否是心理作用，師姐也說真的不能亂開玩笑。