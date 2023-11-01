快訊

MLB／遊騎兵聽牌！單局完全打擊+連續大局擒響尾蛇 首冠只差1勝

台北豪宅「世界明珠」土方弊案獲利1.9億 天道盟美鷹會成員等63人遭起訴

MLB世界大賽首位台裔球員 卡洛爾到底有多「台」？

系隊聚餐朋友幫「涮豬肉」他一吃慘了 下場曝光：不能亂開玩笑

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友從小就不吃牛肉，有次和球隊聚餐時，他中途離席回來發現多了塊肉，同學們表示那是「涮豬肉」，他沒多想就吃下去，沒想到一吃才發現是牛肉，令他相當無奈。圖／ingimage
有網友從小就不吃牛肉，有次和球隊聚餐時，他中途離席回來發現多了塊肉，同學們表示那是「涮豬肉」，他沒多想就吃下去，沒想到一吃才發現是牛肉，令他相當無奈。圖／ingimage

在台灣不少人因信仰的關係不吃牛肉，一名網友從小就不吃牛肉，有天和球隊聚餐時，他中途離席回來後發現多了一塊肉，同學們表示那是「涮豬肉」，於是他沒多想就吃下去，沒想到一吃才發現是牛肉，但回家後卻不舒服了兩周，令他相當無奈。

一名網友在「Zuvio」平台發文抱怨，阿嬤從小交代他千萬不能吃牛肉，連只喝湯都不行，因為神明有交代，但隨著年紀慢慢變大，常會聽到身邊同儕間說牛肉多好吃，甚至會有一堆朋友開始慫恿他，但他還是忍住了，直到有次他跟系上球隊一起去吃火鍋，中途離席去廁所，回來後發現碗裡多了肉，同學們說看他吃很慢於是幫他「涮豬肉」，他當下沒懷疑也認為自己的豬肉確實挺少的，於是一大口吃下去後，吃到一股不一樣的味道才發現是「牛肉」，當下引起全場大笑。

原po吃下牛肉後，雖然覺得很好吃，但腦袋一直浮現奶奶告訴他的話，他也開始緊張起來，隨後他其實回家時一直冒冷汗，隔天超級不舒服，出冷汗、做惡夢有時甚至想吐，看醫生兩個禮拜仍然沒改善並在醫院吊點滴，後來他爸媽打算帶他去廟裡收驚，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「干涉他人飲食真的很糟糕。不過吃完牛肉不舒服，有沒有可能是心理因素所致？」、「不舒服是因為心理因素吧」、「像吃素的人不能一下吃很多肉一樣，腸胃不適應，不過兩個禮拜也太久，可能要再檢查過敏原或其他？」、「我覺得你這樣子做惡夢是自己心理因素居多喔，心理是容易影響生理情況的，你已經去用科學方法（看醫生）了，沒有作用的話就用宗教儀式來改善看看吧～」。

原po回應留言，收驚完身體狀況就好了，不知道是否是心理作用，師姐也說真的不能亂開玩笑。

豬肉 信仰

延伸閱讀

算命說吃牛會衰！男大生聚餐誤食下場曝：反正我是不敢再吃了

因祖訓他30年未嚐牛肉！意外驚呼「牛肉麵是外省東西」 網友解釋了

忌牛肉也能吃！頂級牛排THE WANG推出伊比利丁骨豬主菜

火鍋湯什麼時候喝最健康？一圖看懂吃火鍋順序及避免變胖關鍵

相關新聞

台積電光環不再？他揭社群上「風向轉變關鍵」：入職後幻想破滅

台積電優渥的薪資待遇，一直是社會新鮮人最想進入的夢幻企業之一。不過有網友發現，前幾年Dcard上還會時不時出現吹捧台積電優點的文章，到了近期風向似乎轉變，出現許多揭露台積電黑暗面的血淚文。對此，有人點出關鍵在於到職後發現現實與想像中不符，「就拚命進去後發現自己並不適合」。

系隊聚餐朋友幫「涮豬肉」他一吃慘了 下場曝光：不能亂開玩笑

在台灣不少人因信仰的關係不吃牛肉，一名網友從小就不吃牛肉，有天和球隊聚餐時，他中途離席回來後發現多了一塊肉，同學們表示那是「涮豬肉」，於是他沒多想就吃下去，沒想到一吃才發現是牛肉，但回家後卻不舒服了兩周，令他相當無奈。

離婚悶太久！趁兒不在家 公公求孕媳「幫忙解決需求」：我只信任你

很多夫妻結婚後，可能因為經濟關係或其他因素，暫時會與家人一起同住。一位人妻在婚後住進夫家，某日已離婚的公公，竟然問她能不能幫他解決生理需求，令她驚慌傻眼，第一時間就拒絕，沒想到之後，公公又再次傳訊提出同樣的要求，讓她忍不下去了，最後決定和老公搬出去住。故事曝光掀起熱議，眾人直呼「這個未爆彈很恐怖」。

壽司郎傳盤子跳出砸中客人包包「賠2000元禮券拒賠包」 網友逆風挺

網友在壽司郎用餐時被輸送台上一盤又一盤的壽司盤打中，第一盤掉落的壽司直接砸落在她的包包和衣服上，第二盤則因為間接打翻了桌上的醬油，潑到先生的衣服和褲子。由於不滿壽司郎後續的處理方式，讓她決定「脫粉」。

他問「為何同志遊行都要裸體？」 話題引起網友們熱議

跟全球其他國家比較，台灣對同性戀開放許多，不但立法給予結婚、繼承的權利等，對於多元性向的認同也更開放。唯一覺得不妥的是每年同志遊行，有同志裸體走在遊行行列中，總會讓人看了不舒服，有網友就在Dcard 貼文抱怨說「什麼同志遊行都要裸體？」

男問「全家聯名或新品超越小七了嗎？」 兩派支持者擁護激辯

便利商店的崛起，讓市民們的生活方式改變，也帶動消費活動的轉化，更是滿足消費者胃口的縮小版百貨公司，當然產品內容也會相互較勁。有位網友在Dcard 貼文說，感覺其中有2家便利商店在產品內容選擇上有所消漲，也想問問其他人，有共同的感覺嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。